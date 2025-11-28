Uno Entre Rios | Economia | UIA

UIA estima que la industria registra baja de 2% interacual

La Unión Industrial Argentina (UIA) estimó que la actividad industrial registró en octubre una baja cercana al 2% interanual, según sus propios cálculos.

28 de noviembre 2025 · 09:19hs
Martín Rappallini

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina. Un trabajo de la central industrial revela que en octubre empeoraron los índices.

La Unión Industrial Argentina (UIA) estimó que la actividad industrial registró en octubre una baja cercana al 2% interanual, según sus propios cálculos.

Aunque el relevamiento de la UIA detectó una leve mejora de +0,3% sin estacionalidad respecto a septiembre, que implicó un movimiento algo más favorable para el mes, el panorama general mostró una dinámica irregular y resultados dispares entre los rubros.

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

El Gobierno lanza una fuerte quita de subsidios desde enero con reemplazo de Niveles N1, N2 y N3 por solo dos categorías: hogares con y sin subsidio.

Tarifas de luz y gas: menos subsidios y aumentos en 2026

Industria del calzado 3.jpg

Los indicadores disponibles para octubre reflejaron este comportamiento heterogéneo. Mientras algunos complejos mostraron un rebote, otros continuaron sufriendo la debilidad de la demanda.

LEER MÁS: UOM denuncia desindustrialización tras despidos en Essen y Corven

Entre los complejos asociados a la construcción, los datos evidenciaron esta disparidad. Los despachos de cemento crecieron 5,4% en la comparación mensual, pero el Índice Construya, que monitorea las ventas de insumos, descendió 2,2% en el mismo período.

A pesar de estos avances puntuales, la construcción siguió siendo el grupo más afectado, con retrocesos superiores al 20% respecto a 2022 y 2023, en un cono de demanda interna debilitada.

Industria metalúrgica.jpg

Otros rubros registraron señales positivas tras meses más débiles. La producción de metales básicos aumentó 3,5% y la metalmecánica avanzó 0,3%. También se destacaron las subas en bebidas (1,6%) y la producción de autos (1,2%), impulsada por mayores envíos al exterior.

Por otro lado, el patentamiento de maquinaria industrial disminuyó 8% en octubre, si bien acumuló un alza de 26% interanual en lo que va del año, traccionada por la cosecha.

Industria textil UIA sector industrial.jpg

El informe de la UIA también alertó sobre el panorama exportador, y destaca el retroceso de las exportaciones a Brasil, que cayeron 6,2% respecto de septiembre. Esta baja coincidió con una marcada disminución de la liquidación de divisas agroindustriales (del 80%) en octubre, efecto derivado de la reducción temporal de los derechos de exportación del complejo cerealero-oleaginoso en el mes anterior.

LEER MÁS: Despidos: DBT despide al 90% del personal e importará

Con la totalidad de los datos y estimaciones, la UIA concluyó que la actividad industrial acumulada se encuentra estancada, a tal punto que se ubicó en niveles similares a los proyectados para el cuarto trimestre de 2024 y aproximadamente 10% por debajo de 2022 y 2023.

Dentro del análisis sectorial de largo plazo, solo la refinación de petróleo y la producción de motos mostraron recuperación frente al mismo período acumulado de 2022, manteniéndose como los rubros más dinámicos.

UIA industria actividad Unión Industrial Argentina
Noticias relacionadas
Según el Indec, las ventas en supermercados mayoristas volvieron a mostrar retrocesos en septiembre.

Indec: las ventas en supermercados mayoristas cayeron por sexto mes consecutivo

El Indec a cargo e marco Lavagna corrigió sin explicaciones los dos meses previos del índice de actividad económica y evitó la recesión técnica.

Indec: denuncian modificaciones en el índice de actividad económica

El gremialista de UOM, Diego Olave, denuncia 34 despidos en Essen, 30 en Corven Amortiguadores y 120 en Corven Moto. 

UOM denuncia desindustrialización tras despidos en Essen y Corven

DBT Cramaco, fábrica de alternadores en Santa Fe, despidió a 37 empleados. Los despidos implican 90% del personal. Se dedicarpa a la importación de equipos

DBT Cramaco despidió 90% del personal e importará equipos de China

Ver comentarios

Lo último

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

Ultimo Momento
Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Policiales
Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Ovación
Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La provincia
Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

Dejanos tu comentario