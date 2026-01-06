Uno Entre Rios | Economia | mercado

El mercado de motos creció un 33% en 2025

El desempeño de 2025 consolida al sector de motos como un motor clave de la economía y la movilidad en Argentina. El mercado vio su alza en diciembre

6 de enero 2026 · 12:41hs
La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) anuncia un cierre de año que ha superado las proyecciones, logrando alcanzar un total de 654.531 motos patentadas en 2025. Según el informe de patentamientos Cafam, el mercado de motovehículos creció un 33% el año pasado.

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) anuncia un cierre de año que ha superado las proyecciones, logrando alcanzar un total de 654.531 motos patentadas en 2025. Esta cifra no solo representa un crecimiento entre 2024 y 2025 del 33,07% en comparación con las 491.853 unidades de 2024, sino que también supera en más de 54.531 unidades a la meta de 600.000 vehículos que la Cámara había proyectado para el período.

Diciembre comenzó con un repunte en la demanda de motos

Datos alentadores

"Estos resultados son un hito para nuestra industria y hemos superado nuestras propias expectativas. Son resultados del trabajo en conjunto de toda la cadena de valor: fabricantes, distribuidores, concesionarios y proveedores", destaca Federico H. Vacas, presidente de CAFAM. " Para continuar por esta senda de crecimiento, es fundamental seguir ampliando el acceso al crédito, promover la movilidad sostenible y mantener planes de inversión que fortalezcan la industria. La moto es hoy la solución de movilidad que los argentinos necesitan, y debemos seguir trabajando para que sea cada vez más accesible y sustentable".

El mes de diciembre fue un claro reflejo del dinamismo del sector, registrando un total de 60.315 patentamientos. Este número marca un crecimiento del 19,56% frente al mismo mes del año anterior y un aumento del 15,12% en comparación con noviembre de 2025, consolidando un cierre de año con un impulso extraordinario y sostenido.

Uno de los datos más contundentes de todo el año 2025 es el protagonismo de la fabricación nacional. Del total de motos patentadas, 638.921 unidades (un 97,62%) fueron de producción argentina, mientras que 15.610 fueron importadas. Esta tendencia se mantuvo firme en diciembre, mes en el que el 97,55% de las motos (58.836 unidades) fueron de origen nacional.

Este fenómeno subraya la fortaleza y la capacidad de la industria local para abastecer a un mercado en plena expansión, generando empleo y valor agregado en el país.

Diciembre, el mes más fuerte

Diciembre de 2025 también reflejó con precisión las tendencias anuales, manteniendo la estructura de preferencias del mercado. En cuanto a categorías, las CUB Underbone lideraron con 36.320 unidades (60,22%), seguidas por Street con 11.135 motos (18,46%), On-Off con 9.886 unidades (16,39%) y Scooter con 1.972 motos (3,27%). Estos porcentajes demuestran una notable consistencia respecto a las preferencias anuales, con ligeras variaciones que reflejan la solidez del patrón de consumo.

Por cilindrada, diciembre acentuó aún más la preferencia por motos de entrada. Las motos de 101 a 250cc alcanzaron 55.406 unidades (91,86%), superando el promedio anual del 89,20%. El segmento de 251 a 500cc registró 3.118 motos (5,17%), mientras que las de 501 a 800cc sumaron 973 unidades (1,61%).

"El desempeño de 2025 consolida al sector de motovehículos como un motor clave de la economía y la movilidad en Argentina. Desde CAFAM, se mira al 2026 con optimismo, esperando continuar por esta senda de crecimiento, innovación y fortalecimiento de la industria nacional, y con el objetivo de superar en un 10% el total de patentamientos alcanzados este año", concluye Vacas.

