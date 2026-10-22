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La lluvia obligó a suspender seis finales del Mundial de Canotaje que se disputarán el viernes

La organización del Mundial de Canotaje activó el protocolo de contingencia y resolvió finalizar la actividad de este jueves en Gualeguaychú.

22 de octubre 2026 · 19:13hs
El canotaje no tuvo actividad este jueves por la tarde.

Municipalidad de Gualeguaychú.

El canotaje no tuvo actividad este jueves por la tarde.

La cuarta jornada del Campeonato Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Mundial de Canotaje Maratón 2026 quedó suspendida este jueves 22 de octubre debido a las condiciones climáticas en Gualeguaychú. Tras la interrupción de las competencias por la lluvia y la activación del protocolo de contingencia, la organización aguardó una mejora del tiempo, pero finalmente resolvió dar por terminada la actividad del día.

La decisión dejó pendientes seis finales de regata corta correspondientes a las categorías K1 femenino y masculino juvenil, C1 femenino y masculino sénior, y K1 femenino y masculino sénior, que se incorporarán a la programación del viernes.

Las medidas adoptadas forman parte del protocolo de seguridad previsto para el campeonato, que contempla modificaciones en el desarrollo de las pruebas ante condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de resguardar a los deportistas y al personal involucrado en la competencia.

Cómo continuará la competencia de canotaje

Este viernes 23 de octubre, la actividad comenzará con las pruebas de K1 femenino juvenil y C1 masculino sub-23. Luego será el turno del paracanotaje, con competencias en distintas categorías masculinas de kayak y femeninas de va'a.

La programación matutina continuará con K1 femenino sub-23, mientras que durante el resto de la jornada se disputarán las pruebas de C2 masculino juvenil, C1 femenino sub-23 y K1 masculino sub-23.

A este cronograma se sumarán las seis finales de regata corta suspendidas este jueves, por lo que la jornada reunirá las competencias previstas originalmente para el viernes y las pruebas que no pudieron completarse debido a la lluvia.

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 continuará desarrollándose en el río Gualeguaychú hasta el domingo 25 de octubre, con la participación de delegaciones internacionales y acceso gratuito para el público desde los sectores habilitados de la Costanera. Desde el Gobierno de Gualeguaychú se comunicará las actualizaciones que correspondan en función del desarrollo de las competencias y las condiciones climáticas.

Canotaje Mundial Lluvia Gualeguaychú
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