En el marco del Programa Municipal de Bibliotecas, se inauguraron cuatro nuevos espacios en los barrios San Juan, Villa Jardín, Almirante Brown y Universidad. De esta manera, Concordia cuenta con un total de 30 bibliotecas municipales, cada una con más de 1.000 libros, ampliando las oportunidades de acceso a la lectura para niños, jóvenes y adultos.
Concordia inauguró cuatro nuevas bibliotecas municipales
La ciudad de Concordia cuenta con un total de 30 bibliotecas municipales, cada una con más de 1.000 libros.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, continúa impulsando políticas públicas destinadas a fortalecer el acceso a la lectura, el conocimiento y la educación en los distintos barrios de la ciudad.
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La incorporación de estas bibliotecas fue posible gracias a las gestiones que se vienen realizando desde el año 2024 ante Bibliotecas Rurales Argentinas, cuyo aporte permite continuar ampliando la disponibilidad de material bibliográfico y promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje y participación comunitaria.
Programa
Durante la jornada, el intendente Francisco Azcué remarcó que “este es un paso importante para fortalecer la educación y la cultura en nuestra ciudad. Las bibliotecas son lugares esenciales para el desarrollo de nuestras comunidades por eso nos pone muy contentos ver a niños, jóvenes, con sus familias, que se apropien de estos espacios”.
Asimismo, al referirse al crecimiento del programa, Azcué sostuvo: “además de las obras que se realizan con el Plan de Infraestructura y Desarrollo, están contempladas acciones que permitan el crecimiento y desarrollo de las personas y estos espacios van por ese camino. Invitamos a los vecinos a que se acerquen y los utilicen”.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las iniciativas que acercan la educación y la cultura a cada barrio, promoviendo el acceso a los libros y generando nuevas oportunidades para las familias de Concordia.
A través del Programa Municipal de Bibliotecas, el municipio continúa fortaleciendo una red de espacios que promueven el hábito de la lectura, el acceso al conocimiento y el encuentro entre vecinos.