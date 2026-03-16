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Entre Ríos fue la segunda provincia del país donde más crecieron las exportaciones en 2025

Las exportaciones de Entre Ríos crecieron 30,8% en 2025 y alcanzaron los 2.115 millones de dólares. China y Mercosur fueron los principales destinos.

16 de marzo 2026 · 13:42hs
Entre Ríos fue la segunda provincia del país donde más crecieron las exportaciones en 2025.

Entre Ríos fue la segunda provincia del país donde más crecieron las exportaciones en 2025.

Las exportaciones con origen en Entre Ríos registraron uno de los mayores crecimientos del país durante 2025. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas externas de la provincia alcanzaron los 2.115 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 30,8 por ciento.

La información surge del informe Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) elaborado por el organismo estadístico nacional, que ubica a Entre Ríos en el segundo lugar entre las provincias con mayor crecimiento exportador, solo por detrás de Corrientes.

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Las exportaciones de Entre Ríos crecieron más de 30% y alcanzaron los 2.115 millones de dólares

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De acuerdo con el reporte, las exportaciones entrerrianas representaron el 2,4 por ciento del total nacional y el 3,4 por ciento de las exportaciones de la región pampeana, consolidando la presencia de la producción provincial en los mercados internacionales.

Al referirse a estos resultados, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el desempeño del sector productivo de la provincia y aseguró que el crecimiento de las exportaciones refleja "el enorme potencial que tiene Entre Ríos cuando se generan condiciones para producir, invertir y exportar".

El mandatario remarcó además que desde el gobierno provincial se impulsan políticas públicas orientadas a fortalecer la inversión, la producción y el empleo privado, en una provincia con fuerte perfil agroindustrial y creciente inserción en el comercio exterior.

"Nuestro objetivo es que cada vez haya más producción entrerriana llegando al mundo y más trabajo en el sector privado", afirmó.

En esa línea, Frigerio señaló que el desarrollo productivo y la generación de empleo privado constituyen uno de los ejes centrales de la gestión provincial, con iniciativas destinadas a mejorar la competitividad de la economía entrerriana y acompañar al sector productivo.

Entre las herramientas mencionó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), impulsado por el gobierno provincial para promover la radicación de nuevos proyectos productivos y la ampliación de inversiones en Entre Ríos.

El informe del Indec indica que el desempeño exportador entrerriano estuvo impulsado principalmente por los productos primarios, que concentraron la mayor parte de las ventas externas.

Dentro de ese grupo se destacan especialmente los cereales, que representaron cerca del 39 por ciento del total exportado por la provincia, junto con otros productos agroindustriales que forman parte de la matriz productiva entrerriana.

En cuanto a los destinos, los principales mercados para las exportaciones de Entre Ríos durante 2025 fueron China, los países del Mercosur y otros mercados de América Latina, lo que refleja la inserción internacional de la producción provincial.

Entre Ríos China Mercosur
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