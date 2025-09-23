Uno Entre Rios | Economia | Entre Ríos

Entre Ríos: pérdida del poder adquisitivo y fuerte caída del consumo

Un informe de CEPA analizó la evolución de ingresos y consumo, a junio de 2025 y reporta una fuerte contracción en ventas de supermercados. Datos de Entre Ríos

23 de septiembre 2025 · 11:15hs
Un informe de CEPA analizó la evolución de ingresos y consumo, a junio de 2025 y reporta una fuerte contracción en  ventas de supermercados. Datos de Entre Ríos
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la evolución de ingresos y consumo, a junio de 2025, con un apartado para la provincia de Entre Ríos remarcando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores registrados y el retraimiento en el consumo, sobre todo en supermercados. En el primer semestre de 2025 se registró una disminución del consumo de 8% respecto a 2024 y del 20,4% en comparación con igual período de 2023. Esto equivale a una facturación real de 68.158 millones de pesos menos que en el primer semestre de 2023.

Las mayores caídas se registraron en los productos de almacén, (-16,6% vs. 2024), bebidas (-8,6%), lácteos (-6,4%) y artículos de limpieza (-21,0%). Crecimiento, en tanto, las compras de verdulería y frutería (+15,9%), panadería (+6,6%), indumentaria (+7,8%) y electrónicos (+28,4%), aunque estos últimos aún no recuperan niveles previos.

Micaela Leitner, la paranaense que podría ser la primera latina campeona de Americas Got Talent.

Micaela Leitner, la paranaense que podría ser la primera latina campeona de America's Got Talent

Las Comisiones de Deportes y de Legislación General de la Legislatura analiza regular la instalación de gimnasios y natatorios en la provincia.

Diputados debatirán un proyecto para regular gimnasios y natatorios en Entre Ríos

empleo y consumo supermercados Entre Ríos (2)

Poder adquisitivo

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, los trabajadores registrados de la provincia perdieron entre 1,8% y 9,3% de su poder adquisitivo, según se utilice el IPC vigente del Indec o el ajuste por la canasta ENGHo 2017-2018 (solicitado por el FMI). La pérdida acumulada por trabajador oscila entre $1.003.067 y $1.598.143. A nivel agregado, la masa salarial perdida se estima entre $145.233 millones y $231.393 millones.

La caída de las ventas en supermercados (-19,2% entre noviembre de 2023 y marzo de 2025) se condice con la evolución de los salarios deflactados por la canasta ENGHo 2017-18, lo que refuerza la tesis de que la contracción del consumo responde al deterioro del ingreso real, añade.

LEER MÁS: El consumo de vino no repunta: comerciantes de Paraná afirman que cayó un 20% durante el año

El informe se basa en datos oficiales del Indec y del OEDE, deflactados mediante el IPC con ponderadores específicos para supermercados de Entre Ríos. La estimación de la pérdida salarial acumulada se realizó comparando el salario real mensual con el nivel de noviembre de 2023.

“La fuerte contracción del consumo en supermercados de Entre Ríos refleja el impacto de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. La situación es especialmente crítica en rubros básicos como alimentos y limpieza, mientras que algunos sectores como verdulería y panadería ganan espacio como alternativas de menor costo”, indica CEPA.

Pymes CAME Reforma laboral empleo.jpg

El empleo

  • Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 572 casos.
  • En términos absolutos, “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” es el sector más afectado, con unapérdida de 145 empleadores.
  • En término relativos, el sector más afectado es la“Servicios artísticos,culturales, deportivos y de esparcimiento”, que ha registrado una pérdida del15,4% en el total de empleadores.
  • En el mismo período, se perdieron 11.334 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-4,0%).
  • El sector “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 45.468 trabajadores.
  • En términos relativos, el sector más afectado también es “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (-37,1%).
  • Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros diecinueve meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,7% del total de los casos (570 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores demás de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,3% (2 casos).
  • Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la expulsión de trabajadores se divide prácticamente en partes iguales entre las empresas de mayor porte:49,8% de la pérdida de empleo (-5.640 trabajadores registrados) y las empresas con menos de 500 trabajadores/as: -5.694 casos, explicando el 50,2% del total

El informe sobre empleo

Entre Ríos CEPA consumo poder adquisitivo empleo
