Uno Entre Rios | La Provincia | Vino

El consumo de vino no repunta: comerciantes de Paraná afirman que cayó un 20% durante el año

En los negocios del rubro coinciden en que la pérdida de poder adquisitivo de los clientes es lo que impacta en la demanda general.

Vanesa Erbes

Por Vanesa Erbes

18 de septiembre 2025 · 07:32hs
El consumo de vino se retrajo ante la baja del poder adquisitivo de los consumidores.

El consumo de vino se retrajo ante la baja del poder adquisitivo de los consumidores.

El vino es una de las bebidas más populares en la Argentina, tanto que se lo identifica como la “bebida nacional”, tal como fue declarado oficialmente por la Ley Nº 26.870 en el año 2013, buscando difundir la cultura e historia detrás de su producción y de su consumo. Consolidado a partir de hábitos sociales propios de la cultura y la identidad argentinas, acompaña en diferentes ámbitos tanto en momentos cotidianos como en algunos importantes que ameritan un brindis.

Sin embargo, su consumo sigue cayendo. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en julio de 2025 las ventas internas se desplomaron un 13% interanual, con un consumo per cápita que apenas llegó a 1,39 litros, lo que representa una caída del 14% respecto al año pasado.

La Municipalidad de Paraná inauguró la obra del Parque Infantil Apolinario Osinalde.

La Municipalidad de Paraná inauguró la obra del Parque Infantil Apolinario Osinalde

En Paraná, miles de personas se movilizaron en defensa de la universidad pública.

Paraná: nutrida movilización en defensa de la universidad pública

En cuanto al consumo anual, mientras en los años 70 los 80 litros por persona, hoy la industria lucha por sostener un promedio anual que no supera los 18 litros, en un contexto en el que también las exportaciones bajaron.

Consumo de vino.jpg
El consumo de vino sigue cayendo a nivel país

El consumo de vino sigue cayendo a nivel país

La demanda de vino en Paraná

Los comercios del sector en Paraná no escapan a esta tendencia y afirman que la caída en la demanda a lo largo de este año ronda el 20%.

Susana, referente de una vinoteca de la zona céntrica, afirmó a UNO: “Se nota bastante la caída en la demanda de vino. Se está acentuando cada vez más desde hace varios meses, pero este mes ha sido catastrófico”.

En este marco, descartó que esto se deba a una cuestión estacional: “Tiene que ver más con una caída del poder adquisitivo, sin dudas, como ocurre también en otros rubros comerciales”, observó, y aclaró: “Los precios en general no han subido. Está todo medianamente igual y en las marcas que tenemos nosotros estamos desde el año pasado con el mismo precio”.

Gonzalo Masramón, propietario de una vinoteca de calle Alsina con siete años de trayectoria, en Paraná, coincidió: “A lo largo de los años ha ido decreciendo el consumo y la cantidad de unidades vendidas. La demanda cayó en este último tiempo un 20% aproximadamente”.

Vino
El consumo de vino se retrajo ante la baja del poder adquisitivo de los consumidores.

El consumo de vino se retrajo ante la baja del poder adquisitivo de los consumidores.

Al respecto, analizó: “Creo que es por el poder adquisitivo de la gente y no por una cuestión estacional”.

“En general llevan alguna botella para el fin de semana, lo de llevar para todos los días se ha ido perdiendo un poco, están más espaciadas esas compras. Y se ve también la gente que cambia de marca por algo más económico, tanto en vinos como en los cigarrillos bajan muchísimo la calidad”, aseguró.

Tendencias

En cuanto a las preferencias, sostuvo que el tipo de vino que más se vende es el Malbec: “Es un 95% de lo que se vende”.

Ante la consulta sobre si el gusto por otras bebidas que hoy están de moda en el mercado desplazaron el consumo del vino, como es el caso del gin, analizó: “Creo que no. El gin se consume mucho en verano, y creo que no influye en la baja del consumo de vino. Al gin lo toman más que nada la gente joven. Por lo general el público de más edad es el que opta por el vino. Los hombres por algún varietal tinto y las mujeres siempre por el vino blanco dulce”.

Y comentó a UNO: “Siempre van apareciendo otras variedades. El problema que se está dando es que se complica incorporar etiquetas nuevas, justamente porque no hay tanta venta. Ya ahora es más que tenés que reponer y es distinto”.

vinos ventas vinerías .jpg

Precios

En cuanto a las variaciones en los valores, precisó que “han ido aumentando de a poquito, cada dos meses alrededor de un 5%”, y comparó: “Nada que ver con el año pasado, que las subas se notaban: ahora directamente ni le prestamos atención a los aumentos, y a los controles que antes hacíamos cada dos días ahora los hacemos cada dos meses. Si hay un incremento es mínimo ahora y no te influye, o sea, no es que te genera pérdidas como en otro momento”.

Acto seguido, precisó: “Un vino tinto cuesta desde 1.800 pesos en adelante; a ese precio ya por ahí no es Malbec, es una mezcla. Un Malbec arranca a partir de los 3.000 pesos, y hay otros de más valor: yo tengo un Luiggi Bosca a 14.900 pesos, y si bien hay más caros sólo los traigo por encargo, porque no rotan. En tanto, un vino blanco dulce está desde 3.900 en adelante”.

Vino consumo Paraná ventas
Noticias relacionadas
Boykens: No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades

Boykens: "No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades"

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Entre Ríos. Nuestro objetivo siempre ha sido reducir las listas de espera, informaron desde el Cucaier.

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

El psicólogo e investigador del Conicet, Santiago Resett, desarrolló uno de los videojuegos para prevenir el grooming y el bullying.

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Ver comentarios

Lo último

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

El consumo de vino no repunta: comerciantes de Paraná afirman que cayó un 20% durante el año

El consumo de vino no repunta: comerciantes de Paraná afirman que cayó un 20% durante el año

La causa $LIBRA cambió de juez: sale Servini y entra Martínez de Giorgi

La causa $LIBRA cambió de juez: sale Servini y entra Martínez de Giorgi

Ultimo Momento
Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

El consumo de vino no repunta: comerciantes de Paraná afirman que cayó un 20% durante el año

El consumo de vino no repunta: comerciantes de Paraná afirman que cayó un 20% durante el año

La causa $LIBRA cambió de juez: sale Servini y entra Martínez de Giorgi

La causa $LIBRA cambió de juez: sale Servini y entra Martínez de Giorgi

El horóscopo para este jueves 18 de septiembre de 2025

El horóscopo para este jueves 18 de septiembre de 2025

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

Policiales
Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Ovación
River mostró otra cara en el segundo, pero perdió en la ida ante Palmeiras

River mostró otra cara en el segundo, pero perdió en la ida ante Palmeiras

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

Limpiaron las aguas del río Paraná

Limpiaron las aguas del río Paraná

Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

Belgrano eliminó a Newells y es semifinalista de la Copa Argentina

Belgrano eliminó a Newell's y es semifinalista de la Copa Argentina

La provincia
El consumo de vino no repunta: comerciantes de Paraná afirman que cayó un 20% durante el año

El consumo de vino no repunta: comerciantes de Paraná afirman que cayó un 20% durante el año

La Municipalidad de Paraná inauguró la obra del Parque Infantil Apolinario Osinalde

La Municipalidad de Paraná inauguró la obra del Parque Infantil Apolinario Osinalde

Paraná: nutrida movilización en defensa de la universidad pública

Paraná: nutrida movilización en defensa de la universidad pública

Boykens: No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades

Boykens: "No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades"

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Dejanos tu comentario