El dólar oficial cedió y cayó por debajo de los $1.500: la cotización de la divisa

En la jornada de este martes, el dólar oficial bajó cerró en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta. La divisa bajó $15 en relación al lunes.

El dólar oficial cerró este martes en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación. La divisa mostró una baja de $15 respecto del cierre del lunes. La moneda norteamericana cortó la escalada que registró al inicio de semana, en donde se recalentó y quedó en la zona de $1.500. La baja fue del 1%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

La cotización de los otros dólares

El dólar blue se cotizó este martes en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. En tanto que el mayorista se posicionó sobre los $1.471 y bajó 0,2% en el día. Quedó a $27 del techo de la banda, ubicado en $1.498.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,4% hasta $1.494,31, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,3% hasta los $1.516,99.