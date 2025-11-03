Uno Entre Rios | Economia | ARCA

ARCA: la recaudación cayó 3,6% real en octubre

Según ARCA, la recaudación cayó 3,6% real en octubre. En los primeros 10 meses del año la recaudación fue de $150,9 billones

3 de noviembre 2025 · 21:26hs
Según ARCA

Según ARCA, la recaudación cayó 3,6% real en octubre. 

La recaudación de Recursos Tributarios alcanzó $16.165.742 millones en octubre, con una variación interanual de 26,5%, informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En términos reales, la recaudación tributaria nacional habría descendido un 3,6% real interanual durante octubre de 2025.

Qué se dijo desde ARCA

El titular de Iaraf, Nadin Argañaraz, señaló que “al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, dada la eliminación de impuesto PAIS, la variación real interanual sería positiva por 1%”.

Según ARCA, la variación interanual de octubre continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de octubre 2024.

En octubre 2024 había ingresado recaudación proveniente de los siguientes conceptos: el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) y la moratoria. Además, e Impuesto PAIS actualmente no se encuentra vigente y estaba activo el Impuesto de Regularización de Activos.

“Sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 37%”, señaló ARCA.

Al respecto, Argañaraz dijo que “analizando por tributo, la recaudación que más habría caído sería, sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS, la de Bienes Personales, que lo habría hecho en un 67,8% real interanual. Los otros tributos con descensos serían derechos de exportación (-66%) donde incidió de manera negativa la eliminación temporal de carga tributaria al sector agropecuario e internos coparticipados (-7,4%)”.

Si no se considera la recaudación de impuesto PAIS, la recaudación habría aumentado un 6% En términos de variación real interanual, en los primeros diez meses del año los tributos con mayor caída (sin tener en cuenta la eliminación de impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-33,7%), Internos coparticipados (-10 %) y derechos de exportación (-7%).

Los tributos con mayor aumento en el período enero-octubre habrían sido impuestos a los combustibles (54,4%), derechos de importación (23,4%) y seguridad social (17%).

ARCA recaudación Octubre
