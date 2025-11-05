Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La marca de las tres tiras presentó el nuevo modelo que la Selección Argentina usará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La camiseta de la Selección Argentina estará disponible desde el 6 de noviembre.

La Selección Argentina tiene nueva piel. La marca de las tres tiras presentó oficialmente la camiseta titular que el equipo de Lionel Scaloni vestirá en el camino al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Con un diseño que combina historia, innovación y homenaje, la casaca se inspira en las tres conquistas mundiales.

El nuevo modelo presenta las tradicionales franjas celestes y blancas con un efecto degradado de tres tonos de celeste, en alusión a las camisetas de los títulos de 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello aparece la inscripción “1893”, año de fundación de la AFA, mientras que los detalles dorados —como el escudo de campeones del mundo— rinden tributo al logro en Qatar.

La camiseta de Argentina, con Lionel Messi como imagen principal de la campaña, marca el inicio del camino hacia la defensa del título del mundo.

¿Cuánto costará la camiseta de la Selección Argentina?

La camiseta estará disponible desde el 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas y tiendas seleccionadas. Su precio será de $149.999 para la versión fan y $219.999 para la versión jugador, confeccionada con tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación y la absorción del sudor.