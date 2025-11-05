Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La marca de las tres tiras presentó el nuevo modelo que la Selección Argentina usará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

5 de noviembre 2025 · 16:10hs
La camiseta de la Selección Argentina estará disponible desde el 6 de noviembre.

La camiseta de la Selección Argentina estará disponible desde el 6 de noviembre.

La Selección Argentina tiene nueva piel. La marca de las tres tiras presentó oficialmente la camiseta titular que el equipo de Lionel Scaloni vestirá en el camino al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Con un diseño que combina historia, innovación y homenaje, la casaca se inspira en las tres conquistas mundiales.

El nuevo modelo presenta las tradicionales franjas celestes y blancas con un efecto degradado de tres tonos de celeste, en alusión a las camisetas de los títulos de 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello aparece la inscripción “1893”, año de fundación de la AFA, mientras que los detalles dorados —como el escudo de campeones del mundo— rinden tributo al logro en Qatar.

El Pato Fillol, uno de los mejores arqueros de la historia.

El Pato Fillol ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

La camiseta de Argentina, con Lionel Messi como imagen principal de la campaña, marca el inicio del camino hacia la defensa del título del mundo.

Embed

¿Cuánto costará la camiseta de la Selección Argentina?

La camiseta estará disponible desde el 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas y tiendas seleccionadas. Su precio será de $149.999 para la versión fan y $219.999 para la versión jugador, confeccionada con tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación y la absorción del sudor.

Selección Argentina Mundial 2026 Camiseta Lionel Messi
Noticias relacionadas
la seleccion argentina debuto con una victoria en el mundial sub 17

La Selección Argentina debutó con una victoria en el Mundial Sub 17

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

La Selección Argentina conquistó el Sudamericano U17 Femenino que se desarrolló en Paraguay. La entrerriana Santina Cherot integró el quinteto ideal.

Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo anunciando la continuidad del Muñeco en River.

En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

Ver comentarios

Lo último

En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Mercado Libre pide que el gobierno regule a Shein y Temu, sus competidores asiáticos

Mercado Libre pide que el gobierno regule a Shein y Temu, sus competidores asiáticos

Ultimo Momento
En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Mercado Libre pide que el gobierno regule a Shein y Temu, sus competidores asiáticos

Mercado Libre pide que el gobierno regule a Shein y Temu, sus competidores asiáticos

La CGT votó el nuevo triunvirato

La CGT votó el nuevo triunvirato

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Policiales
Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los gota a gota

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los "gota a gota"

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Ovación
Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Crisis en River: Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo harán un importante anuncio sobre el futuro

Crisis en River: Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo harán un importante anuncio sobre el futuro

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

La provincia
Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Dejanos tu comentario