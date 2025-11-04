Uno Entre Rios | Economia | ATER

ATER: estos son los impuestos que vencen en noviembre

Toda la información actualizada sobre vencimiento de impuestos puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible on line en el sitio de ATER

4 de noviembre 2025 · 10:34hs
Toda la información actualizada sobre vencimiento de impuestos puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible on line en el sitio de ATER

Foto: Gentileza/Gobierno de Entre Ríos

Toda la información actualizada sobre vencimiento de impuestos puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible on line en el sitio de ATER

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de noviembre de 2025. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones y evitar recargos o sanciones por mora.

Toda la información actualizada puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible en el sitio oficial de ATER

La Secretaría de Trabajo fijó para este mes la reunión donde se debatirá el nuevo piso salarial. El haber mínimo permanece congelado desde agosto en $322.200.

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo

Según ARCA, la recaudación cayó 3,6% real en octubre. 

ARCA: la recaudación cayó 3,6% real en octubre

Ater (2).jpg

Calendario de Vencimientos - Noviembre 2025

Impuesto a los Automotores

5° Cuota (por último dígito verificador):

  • 0 a 4: 17/11/2025
  • 5 a 9: 18/11/2025

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen General

Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) - Período Octubre/2025:

Por terminación de N° de CUIT:

  • 0, 1: 18/11/2025
  • 2, 3: 19/11/2025
  • 4, 5: 20/11/2025
  • 6, 7: 25/11/2025
  • 8, 9: 26/11/2025

Agentes de Retención/Percepción (SIRCAR) - Período Octubre/2025:

Por terminación de N° de CUIT:

  • 0 a 4: 10/11/2025
  • 5 a 9: 11/11/2025

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Simplificado (Monotributo)

  • Período Noviembre/2025 (Todas las categorías y terminaciones de CUIT): 20/11/2025 (Según lo establecido en el calendario de ARCA)

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Convenio Multilateral

Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) - Período Octubre/2025:

Por terminación de N° de CUIT:

  • 0, 1, 2: 14/11/2025
  • 3, 4, 5: 17/11/2025
  • 6, 7: 18/11/2025
  • 8, 9: 19/11/2025

Agentes de Retención SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra)

  • 2ª Quincena de octubre: Presentación 11/11/2025 - Pago 12/11/2025 (Todos los CUIT)
  • 1ª Quincena de noviembre: Presentación 26/11/2025 - Pago 27/11/2025 (Todos los CUIT)

Impuesto a las Embarcaciones

  • 3° Cuota (Todas las terminaciones de dígito verificador): 18/11/2025

Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales

Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) - Período Octubre/2025:

Por terminación de N° de CUIT:

  • 0, 1: 18/11/2025
  • 2, 3: 19/11/2025
  • 4, 5: 20/11/2025
  • 6, 7: 25/11/2025
  • 8, 9: 26/11/2025

Agentes de Retención - Período Octubre/2025:

Por terminación de N° de CUIT:

  • 0 a 4: 10/11/2025
  • 5 a 9: 11/11/2025

Derecho de Extracción de Minerales y Ley 5005

  • DJ Mensual - Período Octubre/2025 (Todas las terminaciones de CUIT): 20/11/2025

Impuesto de Sellos

  • Consignatarios de Hacienda - Período Octubre/2025: 28/11/2025
  • Agentes de Retención y Percepción (Escribanos) (2ª Quincena Noviembre): 25/11/2025
  • Agentes de Retención y Percepción (Servicios Prestados) (2ª Quincena Noviembre): 25/11/2025
  • Agentes de Retención y Percepción (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra) (Período Octubre/2025): 11/11/2025

Más digital, más fácil

En el marco del proceso de modernización y digitalización de los servicios públicos, ATER recuerda que la emisión de boletas es exclusivamente digital.

Se recomienda a los contribuyentes adherir a la Boleta Digital, para recibir avisos y notificaciones directamente en el correo electrónico. El trámite es gratuito, rápido y puede realizarse en línea.

Medios y formas de pago

La consolidación del sistema digital de ATER permite acceder a múltiples opciones de consulta y pago:

  • Correo electrónico: quienes están adheridos a la Boleta Digital reciben la boleta directamente por e-mail.
  • Consulta y descarga online: la boleta puede consultarse, descargarse o imprimirse desde ATER o bien verificarse el estado de deuda mediante el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal a través del portal ARCA.
  • Pago presencial: presentando el DNI, el número de partida o dominio, o el CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios.
  • Pago online: a través de PlusPagos.com o su aplicación móvil; mediante Home Banking (Red Link o Banelco) utilizando el código electrónico de pago o los VEP/VPA/VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA.
  • Pago con QR: disponible desde el Botón de Pago en el portal institucional, para abonar desde cualquier billetera virtual.
  • Débito automático: adhesión al débito en cuenta bancaria o en tarjeta de crédito, con descuento automático en la fecha de vencimiento.
  • Cajeros automáticos: en todas las terminales habilitadas.

Consultas y asistencia

Para orientación o atención personalizada, ATER dispone de varios canales:

  • Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).
  • Correo electrónico: [email protected]
  • Sitio web: www.ater.gob.ar
  • Oficinas y receptorías: en todo el territorio provincial.
ATER Impuestos noviembre
Noticias relacionadas
La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero.

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

Reforma Laboral de Milei: El riesgoso camino entre la flexibilidad y la protección

Reforma Laboral de Milei: El riesgoso camino entre la flexibilidad y la protección

En el período de referencia, las exportaciones de Entre Ríos alcanzaron los 897 millones de dólares, un incremento de 127 millones de dólares.

Entre Ríos: exportaciones aumentaron 17% en el primer semestre de 2025

oficializan un nuevo aumento para las tarifas de luz y cambian la medicion del consumo

Oficializan un nuevo aumento para las tarifas de luz y cambian la medición del consumo

Ver comentarios

Lo último

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo

ATER: estos son los impuestos que vencen en noviembre

ATER: estos son los impuestos que vencen en noviembre

Ultimo Momento
Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo

ATER: estos son los impuestos que vencen en noviembre

ATER: estos son los impuestos que vencen en noviembre

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

Policiales
Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Tensión en el Barrio El Perejil: dos mujeres detenidas por amenazas y portación de armas

Chajarí: un trabajador murió aplastado por paneles de mármol

Chajarí: un trabajador murió aplastado por paneles de mármol

Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

Ovación
APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

Se viene una nueva edición del Torneo de pádel Elías Metz

Se viene una nueva edición del Torneo de pádel "Elías Metz"

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

Racing no pudo romper el cero y empató con Central Córdoba

La provincia
Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Dejanos tu comentario