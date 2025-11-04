La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de noviembre de 2025. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones y evitar recargos o sanciones por mora.
ATER: estos son los impuestos que vencen en noviembre
Toda la información actualizada sobre vencimiento de impuestos puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible on line en el sitio de ATER
Calendario de Vencimientos - Noviembre 2025
Impuesto a los Automotores
5° Cuota (por último dígito verificador):
- 0 a 4: 17/11/2025
- 5 a 9: 18/11/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen General
Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) - Período Octubre/2025:
Por terminación de N° de CUIT:
- 0, 1: 18/11/2025
- 2, 3: 19/11/2025
- 4, 5: 20/11/2025
- 6, 7: 25/11/2025
- 8, 9: 26/11/2025
Agentes de Retención/Percepción (SIRCAR) - Período Octubre/2025:
Por terminación de N° de CUIT:
- 0 a 4: 10/11/2025
- 5 a 9: 11/11/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Simplificado (Monotributo)
- Período Noviembre/2025 (Todas las categorías y terminaciones de CUIT): 20/11/2025 (Según lo establecido en el calendario de ARCA)
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Convenio Multilateral
Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) - Período Octubre/2025:
Por terminación de N° de CUIT:
- 0, 1, 2: 14/11/2025
- 3, 4, 5: 17/11/2025
- 6, 7: 18/11/2025
- 8, 9: 19/11/2025
Agentes de Retención SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra)
- 2ª Quincena de octubre: Presentación 11/11/2025 - Pago 12/11/2025 (Todos los CUIT)
- 1ª Quincena de noviembre: Presentación 26/11/2025 - Pago 27/11/2025 (Todos los CUIT)
Impuesto a las Embarcaciones
- 3° Cuota (Todas las terminaciones de dígito verificador): 18/11/2025
Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales
Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) - Período Octubre/2025:
Por terminación de N° de CUIT:
- 0, 1: 18/11/2025
- 2, 3: 19/11/2025
- 4, 5: 20/11/2025
- 6, 7: 25/11/2025
- 8, 9: 26/11/2025
Agentes de Retención - Período Octubre/2025:
Por terminación de N° de CUIT:
- 0 a 4: 10/11/2025
- 5 a 9: 11/11/2025
Derecho de Extracción de Minerales y Ley 5005
- DJ Mensual - Período Octubre/2025 (Todas las terminaciones de CUIT): 20/11/2025
Impuesto de Sellos
- Consignatarios de Hacienda - Período Octubre/2025: 28/11/2025
- Agentes de Retención y Percepción (Escribanos) (2ª Quincena Noviembre): 25/11/2025
- Agentes de Retención y Percepción (Servicios Prestados) (2ª Quincena Noviembre): 25/11/2025
- Agentes de Retención y Percepción (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra) (Período Octubre/2025): 11/11/2025
Más digital, más fácil
En el marco del proceso de modernización y digitalización de los servicios públicos, ATER recuerda que la emisión de boletas es exclusivamente digital.
Se recomienda a los contribuyentes adherir a la Boleta Digital, para recibir avisos y notificaciones directamente en el correo electrónico. El trámite es gratuito, rápido y puede realizarse en línea.
Medios y formas de pago
La consolidación del sistema digital de ATER permite acceder a múltiples opciones de consulta y pago:
- Correo electrónico: quienes están adheridos a la Boleta Digital reciben la boleta directamente por e-mail.
- Consulta y descarga online: la boleta puede consultarse, descargarse o imprimirse desde ATER o bien verificarse el estado de deuda mediante el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal a través del portal ARCA.
- Pago presencial: presentando el DNI, el número de partida o dominio, o el CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios.
- Pago online: a través de PlusPagos.com o su aplicación móvil; mediante Home Banking (Red Link o Banelco) utilizando el código electrónico de pago o los VEP/VPA/VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA.
- Pago con QR: disponible desde el Botón de Pago en el portal institucional, para abonar desde cualquier billetera virtual.
- Débito automático: adhesión al débito en cuenta bancaria o en tarjeta de crédito, con descuento automático en la fecha de vencimiento.
- Cajeros automáticos: en todas las terminales habilitadas.
Consultas y asistencia
Para orientación o atención personalizada, ATER dispone de varios canales:
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).
- Correo electrónico: [email protected]
- Sitio web: www.ater.gob.ar
- Oficinas y receptorías: en todo el territorio provincial.