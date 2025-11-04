Uno Entre Rios | Economia | Enersa

Enersa realiza en Nogoyá una importante obra eléctrica que supera los $1.200 millones

La obra de Media Tensión Subterránea en Nogoyá, que desarrolla Enersa, tiene como fin reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio

4 de noviembre 2025 · 14:57hs
Enersa está ejecutando una obra de Media Tensión Subterránea en la ciudad de Nogoyá, con una inversión aproximada de $1.260 millones. El proyecto tiene como objetivo reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio en distintos sectores urbanos.

Los trabajos comprenden la instalación de 4.300 metros de tendido subterráneo, destinados a abastecer los nuevos distribuidores de Media Tensión “Ruta 26” y “San Miguel”. Esta intervención beneficia a las zonas céntrica, sur y oeste de la ciudad, reemplazando líneas aéreas existentes y contribuyendo a una red más segura y eficiente.

La obra, que está a cargo de una empresa contratista, tiene un plazo de ejecución estimado de 120 días. Se prevé que su puesta en servicio permita optimizar la operación del sistema eléctrico local y dar respuesta a futuras demandas.

El trazado comienza en la Estación Transformadora ubicada sobre Ruta Nacional 12. Desde allí, los dos tendidos subterráneos ingresan por calle 25 de Mayo hasta la intersección con Quiroga y Taboada. Uno continúa por calle San Martín hasta Bernardo de Irigoyen; el otro, por calle Moreno hasta 16 de Julio, en el barrio IAPV.

Esta obra forma parte del plan de inversiones que Enersa desarrolla en conjunto con el Gobierno de Entre Ríos, orientado a mejorar la infraestructura energética en toda la Provincia.

