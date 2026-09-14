Mariano Werner: "Feliz por volver a lo que uno pretende"

Con la victoria lograda en el Rosendo Hernández de San Luis, Mariano Werner es líder del torneo. La apuesta de no poner en pista el auto 0 Km.

Mariano Werner celebra haber vuelto a los puestos de punta y meterse de lleno en la pelea directa por la punta del campeonato de Turismo Carretera. La victoria conseguida este domingo en San Luis le da la posibilidad de encabezar la Copa de Oro, aunque sabe que cargará kilos de lastre para la próxima fecha en San Nicolás.

El tricampeón de la categoría no subía a lo más alto del podio desde la 5ª fecha en Termas de Río Hondo, siendo esta su segunda victoria del año. No solo es el primero en repetir victoria en lo que va del 2026, sino que también estrenará el nuevo sistema de lastre de la Copa. A los 25 kilogramos que había sumado por su victoria en Santiago del Estero, ahora suma otros 10 kilos.

“Feliz por volver a lo que uno pretende, hoy corrimos para darlo todo y se me dio. Julián hizo lo propio y se nos dio todo. Clasificamos tercero en un grupo que estaba difícil, correr en la tercera serie que era la más limpia y sabía que largando adelante, sino cometer errores iba a ser difícil la superación”, dijo a SoloTC.

Werner sabe que después de esta fecha tiene el medio suficiente para dar pelea en las cuatro últimas fechas del año. “Es mérito de los chicos, el miércoles tuve una pequeña reunión, soy agradecido de toda esa pasión y con eso se corre. El hecho de trabajar con lo que teníamos iba a tener mejor rendimiento, que debutar con un auto que estaba en duda y que muchas veces se carga con una enorme responsabilidad, creo que estuvimos bien”, indicó el paranaense que apostó a no poner en pista el auto 0 Km.

También Mariano se vio beneficiados por los inconvenientes que experimentaron los otros 12 pilotos que integran la Copa de Oro. “Cuando terminé ayer de clasificar y vi que el segundo mejor de la tanda estaba a dos segundos me llamó la atención. Pero sé que esto es solo una carrera y hay otras cuatro por delante”, confió.

Werner había clasificado en el 3° lugar a 676/1000 de Di Palma, que fue el poleman del fin de semana. Aquella clasificación tuvo como condimento el fuerte frío y nevada que azotó al Rosendo Hernández. Por tal motivo, la actividad en pista se demoró casi una hora del cronograma previsto. Werner largó la tercera serie en la posición de privilegio, la ganó de punta a punta, y aprovechó la mejoría del trazado para ser la selectiva más rápida. Fue así como largó la Final en la punta y no la soltó hasta la bandera a cuadros. Con 30 éxitos en el TC, el entrerriano alcanzó la línea de Héctor Pirín Gradassi y se ubicó como el 8° máximo ganador del TC.

Mariano Werner ya piensa en San Nicolás

Por último y pensando en lo que viene para la fecha de San Nicolás el primer fin de semana de octubre indicó: “Es una pista que me gusta, tenemos buenos recuerdos y trabajaremos más que nunca”, finalizó.

La buena sumatoria de puntos le permite trepar a lo más alto de la Copa de Oro. Lidera con 53 unidades. Mientras que por detrás se ubican Otto Fritzler (Mercedes-Benz) a 10,5; Facundo Chapur (Torino) a 12; Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 18; y Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que se había adjudicado la Etapa Regular, a 25 puntos.