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El Gobierno nacional eliminó subsidios y dio de baja la Tarifa Social del Gas

El Gobierno Nacional eliminó la segmentación por niveles de ingresos y dio de baja la Tarifa Social Federal de Gas, lo cual hizo subir el precio de la garrafa.

6 de abril 2026 · 21:17hs
El Gobierno nacional sacó el subsidios a las garrafas y ya mostraron un importante aumento. 

El Gobierno nacional sacó el subsidios a las garrafas y ya mostraron un importante aumento. 

El Gobierno nacional avanzó con una profunda reforma en la política de subsidios energéticos. Una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó la eliminación del sistema de segmentación por niveles de ingresos que rigió hasta ahora para el acceso a la energía.

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La decisión del Gobierno nacional

Como parte de esta reestructuración, la normativa también dispuso la baja definitiva de la Tarifa Social Federal de Gas, un beneficio que alcanzaba a un amplio sector de la población. En su lugar, el Gobierno implementará un esquema único de asistencia que, según se informó, estará focalizado en los sectores con mayor vulnerabilidad.

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Esta modificación en la política de subsidios genera un impacto directo en el bolsillo de los consumidores, en particular sobre el precio de la garrafa. El nuevo sistema de asistencias redefine el costo final para una gran parte de los hogares que dependen de este suministro para calefacción y cocción.

En este contexto, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó la Resolución 371/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que establece nuevos cuadros tarifarios y la aplicación del denominado Precio Anual Uniforme (PAU) para el año en curso.

La normativa determina que las tarifas de gas se ajustarán periódicamente y deberán reflejar el costo del abastecimiento, en línea con los contratos vigentes del Plan Gas.Ar. Además, se establece que la facturación deberá contemplar el esquema de subsidios energéticos focalizados, dirigido a sectores específicos de la población.

gobierno nacional subsidios Tarifa Social Enargas
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