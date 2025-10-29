Uno Entre Rios | Economia | Dólar oficial

El dólar oficial continúa su sendero a la baja: cayó $35 y se despegó de los $1.500

Este miércoles, en el Banco Nación, el dólar oficial en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. La divisa bajó $35 respecto de la jornada anterior.

29 de octubre 2025 · 16:45hs
El dólar oficial volvió a subir

El dólar oficial volvió a subir, tras la baja de este miércoles. 

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $35 respecto del cierre de la jornada anterior.

El comportamiento del dólar oficial

A la espera de novedades sobre las reformas anunciadas por el presidente Javier Milei, la divisa continúa cuesta abajo y cayó 2% en el día. Mientras que acciones y bonos argentinos se mantienen en alza con subas de hasta 9%.

Tras la victoria en las elecciones, el dólar oficial comenzó la semana en baja.

Tras la victoria en las elecciones, el dólar oficial comenzó la semana en baja

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10 y cerró la semana en alza. 

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizó en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con una baja de 0,3% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.440 y bajó, al igual que el minorista, un 2%. Actualmente, el techo del régimen cambiario está establecido en $1.495,03.

Por su parte, en el segmento financiero se posicionó el MEP en $1.467,58 (-0,7%) y el Contado con Liquidación se mantuvo estable, en $1486,17.

Dólar oficial Banco Nación
