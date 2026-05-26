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El dólar oficial cerró al alza en 1.430 pesos para la venta

En la primera jornada de la semana, tras el feriado nacional, el dólar oficial subió, pero menos que el blue. Conocé todas las cotizaciones.

26 de mayo 2026 · 18:45hs
El dólar oficial cerró al alza en 1.430 pesos para la venta.

El dólar oficial cerró al alza en 1.430 pesos para la venta.

El dólar oficial cerró este martes con una leve suba en la primera rueda cambiaria de la semana corta tras el feriado del 25 de Mayo. En el Banco Nación, la divisa estadounidense cotizó a 1.380 pesos para la compra y 1.430 pesos para la venta, con un incremento del 0,36%.

En paralelo, el dólar blue finalizó la jornada por encima del tipo de cambio oficial y alcanzó los 1.440 pesos para la venta y 1.420 pesos para la compra. El mercado informal registró así una suba del 1,07% respecto del cierre anterior.

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Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP operó en 1.432,60 pesos para la compra y 1.434,70 pesos para la venta, manteniéndose en valores similares al oficial. En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) cerró en 1.486,40 pesos para la compra y 1.486,80 pesos para la venta.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos y pagos en moneda extranjera con recargos impositivos, se ubicó en 1.859 pesos para la venta.

Jornada cambiaria

La jornada cambiaria estuvo marcada por una moderada presión sobre las cotizaciones paralelas luego del fin de semana largo, en un contexto de expectativa de los mercados sobre la evolución de las reservas y las próximas medidas económicas del Gobierno nacional.

Analistas financieros señalaron que el comportamiento de los distintos tipos de cambio continúa reflejando la cautela de los inversores frente al escenario económico y la dinámica inflacionaria de los próximos meses.

Dólar oficial Pesos cotizaciones
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