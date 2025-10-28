El dólar volvió a subir y superó los 1.500 pesos

Este martes el dólar oficial minorista se vende a través del homebanking del Banco Nación a 1.505 pesos, una suba de 45 pesos frente al cierre anterior

El mercado atravesó el lunes una rueda histórica tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. La Bolsa porteña registró una de las mayores subas de toda su historia, el riesgo país recortó casi 40% en un solo día y el dólar se alejó del techo de la banda de flotación . Sin embargo, pasada la euforia inicial, este martes los tipos de cambio rebotan y borran gran parte de la baja que habían tenido al iniciar la semana.

En la segunda rueda de la semana, el dólar oficial minorista se vende a través del homebanking del Banco Nación a $1505, una suba de $45 frente al cierre anterior (+3,1%). De esta manera, queda apenas a $10 por debajo del viernes pasado, cuando la demanda por cobertura había recalentado la cotización y la llevó a tocar su récord nominal.

Suba en la divisa mayorista

El envión es aún más notorio en el tipo de cambio oficial mayorista. Este martes cotiza a $1483,75, equivalente a una escalada de $51,49 frente al cierre previo (+3,59%). Nuevamente, se acerca al techo del esquema de bandas de flotación, que actualmente se ubica en $1494,53, publicó La Nación.

Dólar

“La debilidad del tipo de cambio fue el movimiento más sorpresivo de la jornada del lunes, tras cerrar en $1435 el mayorista, una apreciación menor a la esperada. Anticipábamos una apreciación hacia $1300, impulsada por posiciones ya cubiertas y adelantos de importaciones. El tipo de cambio fue la variable más difícil de explicar, ya que las intervenciones habían distorsionado el contrafactual, por lo que no estaba claro dónde se ubicaría sin ellas. Estimábamos que $1600 reflejaría el riesgo electoral, aunque era solo una estimación", reflexionaron desde Max Capital.

Tipos de cambio financieros

Lo mismo sucede con los tipos de cambio financieros, luego de que ayer mostraran caídas de hasta tres dígitos. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1479,32, un avance de $38,52 frente al lunes (+2,7%). El contado con liquidación (CCL) se negocia a $1491,72, unos $32,26 más que ayer (+2,2%).

Las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña venden dólares blue a $1485, una suba de $20 frente al cierre previo (+1,2%). De esta manera, prácticamente se encuentra en valores similares al resto de las cotizaciones del mercado.