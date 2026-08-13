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El dólar mayorista volvió a acercarse a 1.500 pesos tras el anuncio del Gobierno sobre reservas hasta 2027

El dólar mayorista cerró a 1.492 pesos y acumula dos subas. El Gobierno busca contenerlo con futuros y bonos dólar linked.

13 de agosto 2026 · 17:39hs
El dólar mayorista volvió a acercarse a 1.500 pesos tras el anuncio del Gobierno sobre reservas hasta 2027.

El dólar mayorista volvió a acercarse a 1.500 pesos tras el anuncio del Gobierno sobre reservas hasta 2027.

El dólar mayorista volvió a acercarse este jueves a la barrera de los $1.500, un nivel que se consolidó como referencia para el mercado, luego de que el Gobierno anticipara que espera comprar US$10.000 millones hasta 2027.

El movimiento se produjo el mismo día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció modificaciones para flexibilizar el acceso de las empresas al financiamiento en dólares a través de los bancos.

Dólar mayorista subió a $1.491,5, pero el mercado cree que el BCRA frenará un salto sobre $1.500.

Dólar mayorista subió a $1.491,5, pero el mercado cree que el BCRA frenará un salto sobre $1.500

El dólar mayorista volvió a acercarse a 1.500 pesos tras el anuncio del Gobierno sobre reservas hasta 2027.

El dólar mayorista cayó por tercera jornada y se alejó de los 1.500 pesos

En el mercado cambiario, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.492 para la venta, tras registrar su segunda jornada consecutiva de avance. La cotización quedó así 24,6% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.858,35.

El equipo económico busca evitar que el dólar supere de manera sostenida los $1.500, principalmente mediante operaciones en los mercados de futuros y en bonos dólar linked.

Los dólares paralelos

En el Banco Nación, el dólar se mantuvo estable en $1.515.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar blue avanzó $5 y llegó a $1.540, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió $4,57 hasta $1.589,08. Por su parte, el dólar MEP aumentó $1,15 y se ubicó en $1.526,34.

Para los analistas, la dinámica del mercado refleja una señal clara de la autoridad monetaria respecto de la zona de $1.500 para el dólar mayorista.

La estrategia oficial, sin embargo, plantea un desafío adicional para el equipo económico: mantener contenida la cotización sin profundizar la falta de liquidez ni generar una presión excesiva sobre las tasas de interés en pesos.

Menor ritmo de compras del BCRA

En paralelo, el Banco Central (BCRA) comenzó agosto con un ritmo más moderado de acumulación de reservas. Durante la primera semana del mes, las compras promediaron US$22 millones diarios, el menor registro para una semana completa desde el inicio del programa de acumulación en enero.

Pese a esta desaceleración, la autoridad monetaria acumula compras superiores a US$13.000 millones en lo que va de 2026.

Las reservas internacionales brutas se mantienen, en tanto, cerca de los US$50.000 millones, mientras el mercado sigue de cerca la capacidad del Gobierno para sostener la acumulación de divisas y, al mismo tiempo, mantener controlada la cotización del dólar.

Dólar Pesos Gobierno
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