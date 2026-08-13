Tras la seguidilla de malos resultados, con la derrota en el clásico ante Huracán de por medio, miembros de la Gloriosa Butteler se hicieron presentes en la práctica.

Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel durante el entrenamiento

San Lorenzo atraviesa días tensos desde la derrota ante Huracán en el Nuevo Gasómetro y este jueves el plantel tuvo la visita de la barra, que se acercó al entrenamiento y tuvo una charla con los jugadores. El mensaje fue claro: que entiendan dónde están jugando y que se vaya el que no quiera estar en el club.

El diálogo llegó tras la seguidilla de malos resultados del Ciclón, que marcha último en la Zona A del Torneo Clausura con sólo tres puntos. Además, desde la llegada de Néstor Gorosito, el equipo acumula tres derrotas, una victoria y un empate, que fue ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina y terminó con la eliminación de San Lorenzo.

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Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel durante el entrenamiento

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Según escribe TyC Sports, la barra también habló con Pipo, cuyo arranque es el peor entre los últimos cinco entrenadores que pasaron por el club: fue el que menos ganó y el que más perdió luego de los primeros cinco partidos al mando.

Gustavo Álvarez, su antecesor, había logrado mantenerse invicto tras los primeros compromisos, con dos victorias y tres empates. Por su parte, Damian Ayude había conseguido un triunfo, tres empates y una derrota; mientras que Miguel Ángel Russo y Leandro Romagnoli, llevaban un récord de 3-1-1 y 2-1-2 respectivamente.

El próximo desafío de San Lorenzo será este sábado, cuando reciba a Unión en el Nuevo Gasómetro desde las 14.30 por la quinta fecha del Torneo Clausura.