Leandro Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca

El campeón del mundo en Qatar 2022 tuvo una charla con gente del club italiano y les manifestó que su intención era permanecer en el Xeneize.

En otra muestra de su compromiso y su liderazgo inquebrantable en este Boca, Leandro Paredes recibió un llamado desde el Milan para conocer su situación y no dejó lugar a dudas: su intención es seguir donde está. El capitán xeneize desestimó al club italiano y ni siquiera abrió la puerta para futuras negociaciones. Se queda en el Xeneze.

La señal de alarma había sonado en las inmediaciones de la Bombonera: los rumores sobre el interés de un coloso a nivel mundial por su máximo referente cobraron fuerza con el correr de los días, incluso el entorno del propio futbolista estaba pendiente de una oferta. La misma ni siquiera llegó a concretarse, ya que el campeón del mundo manifestó que estaba donde quería estar .

Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca

Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca.

Gente de Milan le hizo saber directamente a Paredes que estaban dispuestos a realizarle una oferta a Boca por su pase para llevárselo en este mercado, que aún sigue abierto en Europa. El capitán recibió el llamado y agradeció el interés, pero pidió que ni siquiera se pusieran en contacto con el club ya que no tenía ninguna intención de irse.

Paredes regresó a Boca a mediados de 2025 y desde entonces se convirtió en el máximo referente de la actualidad xeneize. Figura absoluta de su equipo, a los 32 años viene de demostrar su vigencia internacional en la última Copa del Mundo y por eso no sorprendió que su nombre apareciera en un club de semejante importancia.

Con contrato hasta fines de 2028, Paredes tiene decidido permanecer en Boca. El mediocampista regresó desde Roma solo para cumplir un sueño y actualmente se encuentra muy a gusto y en un muy buen nivel. De hecho, y aunque ya puso en duda su continuidad en la Selección Argentina, jugar en la Liga Profesional no le quitó chances ni ritmo para ser importante con la celeste y blanca. Ahora le queda seguir en búsqueda de sus sueños: salir campeón con la camiseta que ama y confirmar su status de ídolo.

Gentileza: TyC Sports.