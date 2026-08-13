El 50% de los alumnos llega a sexto grado en tiempo y forma. Entre Ríos quedó por debajo del 90% en trayectoria escolar.

Sólo la mitad de los alumnos termina la primaria a tiempo y con los aprendizajes esperados.

Sólo 50 de cada 100 estudiantes argentinos que ingresan a primer grado logran llegar a sexto grado en el tiempo previsto y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática, según el Índice de Resultados Escolares (IRE) de primaria 2025, elaborado por Argentinos por la Educación.

El indicador combina dos dimensiones: las trayectorias escolares y los aprendizajes. Para determinar el resultado, se considera si los alumnos llegan a sexto grado sin haber repetido ni abandonado y, además, si alcanzan desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática.

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El informe analiza la cohorte de estudiantes que comenzó primer grado en 2020 y llegó a sexto en 2025.

Los datos muestran una diferencia significativa entre permanencia y aprendizaje. 94 de cada 100 alumnos llegaron a sexto grado en el tiempo esperado, sin repetir ni abandonar. Sin embargo, cuando se incorporan los resultados académicos, la proporción cae al 50%.

El IRE registró una mejora de cinco puntos porcentuales respecto de la cohorte 2018-2023 y volvió al nivel alcanzado por los estudiantes que cursaron entre 2016 y 2021.

Matemática, el principal desafío

Las mayores dificultades aparecen en Matemática. Entre los estudiantes que llegaron a sexto grado en el tiempo previsto, apenas el 58% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en esa materia.

En Lengua, en cambio, el desempeño fue considerablemente superior: el 79% de los alumnos logró los niveles esperados.

De acuerdo con el informe, la mejora del índice durante los últimos años está vinculada principalmente con la recuperación de los aprendizajes después de la caída registrada durante la pandemia, mientras que las trayectorias escolares muestran una evolución favorable más sostenida.

En la última década, el IRE pasó del 46% en la cohorte 2011-2016 al 49% en 2013-2018 y al 50% en 2016-2021. Luego descendió al 45% en la cohorte 2018-2023 y volvió al 50% en 2020-2025.

La situación de Entre Ríos

Entre Ríos aparece entre las jurisdicciones donde menos del 90% de los estudiantes llega a sexto grado en el tiempo esperado, junto con Corrientes y Misiones.

Sin embargo, la provincia también forma parte del grupo de 12 jurisdicciones que alcanzaron en la cohorte 2020-2025 el mejor resultado de toda la serie histórica analizada. En ese conjunto también se encuentran Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Luis, Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero.

El informe señala además que todas las provincias analizadas mejoraron su IRE respecto de la cohorte anterior. Los mayores avances correspondieron a San Juan, Catamarca y La Rioja, con incrementos de 10 puntos porcentuales.

A nivel nacional, los resultados presentan fuertes diferencias entre jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires obtuvo el IRE más elevado, con 67%, seguida por Córdoba, con 61%, y La Pampa, con 54%. En el extremo inferior se ubicaron Chaco, con 33%; Santiago del Estero, con 38%; y Misiones, con 39%.

Los autores advierten que el índice presenta una fuerte correlación con el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes.

Más alumnos en la escuela, pero el aprendizaje sigue siendo el desafío

Irene Kit, especialista en educación y coautora del informe, destacó que en los últimos diez años aumentó la proporción de estudiantes que completan la primaria en el tiempo previsto y que los aprendizajes se recuperaron después del retroceso de la pandemia.

La especialista advirtió, no obstante, que los resultados todavía están lejos de los niveles que deberían alcanzarse al finalizar la educación primaria.

Desde Argentinos por la Educación remarcaron que el desafío consiste ahora en consolidar la mejora y fortalecer los aprendizajes fundamentales, con especial atención a Matemática y a los estudiantes que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad.

Las distintas voces consultadas coinciden en un punto: la permanencia en la escuela constituye un avance, pero estar escolarizado no garantiza por sí mismo el aprendizaje. El desafío para el sistema educativo argentino es transformar esa permanencia en conocimientos efectivos y reducir las brechas que persisten entre las provincias.