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El mercado prevé un dólar más alto a fin de año y ajusta sus expectativas sobre la economía

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA elevó la proyección del tipo de cambio para diciembre y revisó el crecimiento.

6 de agosto 2026 · 22:14hs
El mercado prevé un dólar más alto a fin de año y ajusta sus expectativas sobre la economía.

El mercado prevé un dólar más alto a fin de año y ajusta sus expectativas sobre la economía.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central, mostró un nuevo ajuste en las proyecciones de los analistas privados. La principal novedad fue el aumento en la expectativa para el tipo de cambio oficial hacia fin de año, junto con cambios en las previsiones de crecimiento económico y una continuidad en el seguimiento de la inflación.

Los participantes del relevamiento estiman un dólar oficial promedio de $1.482 para julio y proyectan que alcanzará los $1.673 en diciembre de 2026, por encima de lo previsto en el informe anterior. El grupo de las diez consultoras con mejores desempeños (Top 10) ubica el cierre de año en torno a los $1.621.

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La corrección refleja que el mercado continúa ajustando sus expectativas sobre el ritmo de depreciación del peso en un contexto de seguimiento permanente de la política económica.

Inflación, actividad y tasas, bajo monitoreo

La inflación sigue siendo una de las principales variables observadas por los analistas. El REM mantiene la expectativa de una desaceleración respecto de los niveles registrados en los últimos años, aunque persisten diferencias entre las consultoras sobre la velocidad con la que podría consolidarse ese proceso.

En cuanto a la actividad económica, el relevamiento incorporó ajustes para el corto plazo, con una visión más cautelosa sobre el desempeño del segundo semestre. Si bien el consenso continúa proyectando crecimiento para 2026, las revisiones muestran una recuperación menos dinámica de la prevista meses atrás.

En materia financiera, las expectativas para las tasas de interés permanecen estables. El mercado estima que la tasa TAMAR de bancos privados se ubicará alrededor del 22% nominal anual hacia diciembre, sin cambios significativos en el costo del dinero.

Mejora la proyección del saldo comercial

El frente externo dejó uno de los datos más favorables del informe. Los analistas elevaron la proyección de exportaciones para 2026 y, al mismo tiempo, redujeron la estimación de importaciones.

Como resultado, el consenso espera un superávit comercial cercano a los 23.600 millones de dólares, superior al proyectado en el relevamiento anterior.

El REM continúa siendo uno de los principales indicadores para medir las expectativas del sector privado. Sus resultados son seguidos de cerca por empresas, inversores y operadores financieros porque ofrecen una referencia sobre la evolución esperada del tipo de cambio, la inflación, la actividad económica y otras variables clave para la economía argentina.

mercado Dólar Economía
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