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El dólar mayorista quedó al borde de los 1.500 pesos mientras el Banco Central volvió a comprar divisas

La cotización del dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva. El BCRA adquirió 41 millones de dólares y las reservas bajaron.

6 de agosto 2026 · 18:28hs
El dólar mayorista quedó al borde de los 1.500 pesos mientras el Banco Central volvió a comprar divisas.

El dólar mayorista quedó al borde de los 1.500 pesos mientras el Banco Central volvió a comprar divisas.

El dólar mayorista volvió a subir este jueves y quedó a un paso de alcanzar los 1.500 pesos. La cotización avanzó tres pesos (0,2%) y cerró en 1.499,50 pesos, acumulando su tercera jornada consecutiva en alza.

LEER MÁS: El dólar oficial mayorista rozó los 1.500 pesos mientras el blue volvió a bajar por cuarta rueda seguida

Pese al incremento, el tipo de cambio continúa lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central, ubicado actualmente en 1.851,60 pesos, por lo que mantiene una brecha de 23,5%.

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En el segmento minorista, el dólar oficial del Banco Nación finalizó sin cambios, a 1.470 pesos para la compra y 1.520 pesos para la venta. En el resto de las entidades financieras, la cotización se movió dentro de esos mismos valores.

El dólar blue bajó y los financieros subieron

En el mercado informal, el dólar blue retrocedió 0,66% y cerró en 1.530 pesos. Desde el inicio de la semana acumula una baja de 30 pesos.

Por el contrario, las cotizaciones financieras registraron leves incrementos. El dólar MEP avanzó 0,32% hasta 1.521,60 pesos, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) subió 0,11% y finalizó en 1.576,80 pesos.

El Banco Central compró divisas y cayeron las reservas

El Banco Central volvió a intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con una compra neta de 41 millones de dólares. Desde la puesta en marcha de la denominada "fase 4" del programa monetario, la autoridad monetaria acumula adquisiciones por 13.422 millones de dólares.

En paralelo, las reservas internacionales descendieron 1.224 millones de dólares y cerraron en 48.835 millones. La caída respondió principalmente al pago de 850 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), además del impacto de la revaluación de los activos que integran el balance del Banco Central.

Dólar Banco Central
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