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Inflación de julio: fue del 2,1%, cortó la racha bajista y acumuló 33,8% interanual

El IPC avanzó 2,1% en julio y acumuló 19,3% en 2026. Recreación y cultura lideró las subas, mientras la inflación núcleo fue del 1,8% según el Indec.

13 de agosto 2026 · 16:59hs
Inflación de julio: fue del 2

Inflación de julio: fue del 2,1%, cortó la racha bajista y acumuló 33,8% interanual; volvió a subir.

a inflación de julio fue del 2,1%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y marcó una aceleración respecto del 1,9% registrado en junio. De esta manera, el proceso de desaceleración que se había sostenido durante los últimos meses llegó a su fin.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 19,3% en los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

La inflación de junio había sido del 1,9%, marcando su nivel más bajo en diez meses.

Inflación de julio: cuánto esperan las consultoras y qué factores incidieron en el dato

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La inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, avanzó 1,8% y se mantuvo por debajo del 2%. Por su parte, los precios regulados aumentaron 2,1%, mientras que los estacionales registraron el mayor incremento, con una variación del 4,5%.

Entre las regiones relevadas, el Gran Buenos Aires (GBA) registró la mayor suba, con 2,3%. En tanto, Cuyo presentó una variación del 1,9%, igual a la registrada en junio.

Recreación y turismo, entre los principales aumentos

El capítulo que más aumentó durante julio fue Recreación y Cultura, con una suba del 5%, impulsada principalmente por el incremento en los paquetes turísticos y los servicios culturales.

Le siguió Restaurantes y Hoteles, con un aumento del 2,8%.

En el extremo opuesto, Bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación del 1,5%, mientras que Prendas de vestir y calzado fue el único rubro que mostró una caída, del 1,3%.

El dato de julio interrumpió así la racha de desaceleración que se había iniciado en marzo y confirmó las previsiones de distintas consultoras privadas, que habían anticipado un leve repunte de la inflación.

Se aleja la meta del Gobierno

La aceleración del IPC también complica las expectativas oficiales sobre la evolución de los precios. El presidente Javier Milei había planteado la posibilidad de que la inflación mensual llegara a cero en agosto, una meta que, a partir del último dato, aparece cada vez más distante.

Las estimaciones privadas más optimistas ubican la posibilidad de alcanzar una inflación mensual cercana a cero recién durante 2027.

Sin embargo, desde el mercado mantienen una mirada favorable sobre la trayectoria de mediano plazo. Sergio González, head of asset management de Cohen, señaló que los precios relativos entre instrumentos a tasa fija y títulos CER continúan reflejando expectativas de una inflación descendente para los próximos trimestres.

Según el especialista, el dato de julio no modificó de manera significativa las expectativas de desinflación y el mercado continúa proyectando una convergencia gradual de la nominalidad.

Inflación julio Indec
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