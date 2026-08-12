Tras tres bajas, el dólar oficial mayorista avanzó $1. Operadores ven intervención del BCRA con futuros y bonos para contener la suba.

Dólar mayorista subió a $1.491,5, pero el mercado cree que el BCRA frenará un salto sobre $1.500.

El dólar mayorista subió este miércoles luego de tres caídas consecutivas que lo habían alejado de los $1.500, aunque el mercado considera que el Banco Central no permitirá que la divisa supere con holgura ese umbral.

En la city porteña crece la convicción de que la autoridad monetaria interviene en distintos segmentos para contener al tipo de cambio oficial, principalmente mediante contratos de futuros y bonos dólar linked.

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El dólar mayorista cayó por tercera jornada y se alejó de los 1.500 pesos

En el segmento mayorista, el dólar avanzó $1, equivalente a un 0,1%, y cerró en $1.491,5 para la venta. De este modo, se mantuvo un 24,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.857,23.

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El volumen operado en el segmento de contado superó los US$ 591,4 millones. Si se suman los futuros, el total negociado en la jornada alcanzó los US$ 1.072 millones.

En el mercado de futuros, los contratos registraron subas de hasta 0,1%. Según las estimaciones del mercado, el tipo de cambio mayorista se ubicará en torno a los $1.506 hacia fines de agosto y cerca de $1.622 en diciembre.

Banco Nación

Por su parte, en el Banco Nación, el dólar se mantuvo en $1.515 para la venta, mientras que el dólar tarjeta siguió en $1.969,5 para consumos en el exterior.

De acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que publica el Banco Central, el tipo de cambio oficial promedió los $1.515,66 para la venta.

Entre los dólares financieros, el MEP subió a $1.525,19, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió con fuerza hasta $1.585,10. En tanto, el dólar blue cayó $15 y cerró en $1.535 para la venta.

La dificultad del dólar mayorista para superar los $1.500 coincide con señales crecientes de intervención oficial en el mercado, en especial a través de futuros y bonos atados al dólar.

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