Frontón: Melina Spahn jugará por el oro en los Juegos Suramericanos

La crespense se clasificó para la final del frontón individual femenino de Frontón y este viernes irá por la medalla dorada ante la peruana Valeria Garcés

Melina Spahn disputará este jueves la final del frontón individual de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La pelotari crespense Melina Spahn tendrá este jueves la posibilidad de luchar por la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . La representante de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo consiguió avanzar a la final del frontón individual femenino luego de una jornada en la que no solamente debía cumplir con su objetivo deportivo, sino también esperar un resultado que le permitiera conocer su destino en la competencia.

La entrerriana tuvo una destacada actuación en la fase clasificatoria y terminó consiguiendo el pasaje a la definición por el título. En la final se enfrentará con la peruana Valeria Garcés , en un duelo que tendrá un condimento particular: ambas debían medirse durante la fase de grupos, pero aquel partido no pudo completarse debido a una dolencia física de Spahn.

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Ahora volverán a encontrarse, pero esta vez con la medalla dorada como premio.

Un comienzo con victoria en Frontón

Spahn inició su participación en los Juegos Suramericanos con una importante victoria frente a la venezolana Diana Rangel. La crespense debió trabajar mucho para quedarse con el partido, ya que comenzó en desventaja después de perder el primer parcial por 15-6.

Sin embargo, la representante argentina mostró capacidad de reacción y logró cambiar el desarrollo del encuentro. Se quedó con el segundo set por 15-13 y llevó la definición al tercer parcial, donde volvió a imponerse por 10-5 para conseguir el triunfo por 2-1.

Ese resultado significó un buen comienzo para la entrerriana, que buscaba meterse entre las mejores de la competencia y mantener sus posibilidades de pelear por una medalla.

Una segunda presentación condicionada

En su segunda presentación debía enfrentarse con la peruana Valeria Garcés. El partido, sin embargo, tuvo un desenlace inesperado para la argentina.

Una dolencia física le impidió a Spahn continuar con normalidad y terminó cediendo el encuentro por abandono. Esa situación dejó abierta la definición de las posiciones del grupo y obligó a la crespense a jugarse todo en su última presentación.

Con el panorama abierto, Melina sabía que necesitaba conseguir una victoria y, además, debía esperar el resultado del otro partido de la zona para saber si tendría la posibilidad de jugar por el oro o si debía conformarse con luchar por la medalla de bronce.

Spahn hizo su parte

Este miércoles llegó el momento decisivo. La entrerriana se enfrentó con la boliviana Rocío Rengifo y salió a buscar el triunfo que le permitiera mantener vivo el objetivo de llegar a la final.

Spahn respondió de la mejor manera y logró imponerse por 2-0. El primer parcial fue para la argentina por 15-12, mientras que en el segundo pudo marcar una diferencia mayor y cerrarlo por 15-7.

La victoria era necesaria, pero todavía no alcanzaba para conocer su destino.

La clasificación dependía también del resultado del encuentro que debían disputar Garcés y Rangel.

Y allí apareció la noticia que esperaba la representante de Crespo: jugar la final.