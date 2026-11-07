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El Cyber Monday vendió un 20% menos que el año pasado

La edición 2026 del CyberMonday mostró una caída en relación a 2025 y los datos consolidados revelaron una caída real del 20% en la facturación total.

7 de noviembre 2026 · 07:48hs
El Cyber Monday vendió un 20% menos que el año pasado.

El Cyber Monday vendió un 20% menos que el año pasado.

La edición 2026 del CyberMonday, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) entre el 2 y el 4 de noviembre, dejó un balance final agridulce. Según el informe oficial difundido, el evento movió un total de $682.185 millones de pesos y, aunque esa cifra representó una suba nominal del 6,7% en comparación con la edición 2025, el resultado real quedó fuertemente golpeado al ser contrastado con las variables macroeconómicas actuales.

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Los números del Cyber Monday

Al pasar los números por el filtro de una inflación interanual que se posicionó en el 33,4%, el aparente avance nominal se desmoronó por completo. Los datos consolidados revelaron una caída real del 20% en la facturación total del evento respecto al año anterior.

Esta pérdida de terreno frente al índice de precios expuso las dificultades que atraviesan los comercios para sostener los márgenes de ganancia y el valor real de sus ventas. El achicamiento del mercado también se vio reflejado en el comportamiento del consumidor.

Durante las tres jornadas de descuentos se concretaron cerca de 6,5 millones de órdenes de compra, lo que significó un retroceso del 7,1% en comparación con las transacciones efectuadas en 2025. Paralelamente, se dio un fenómeno particular en el volumen de artículos físicos despachados.

El reporte de la cámara sectorial detalló que se vendieron más de 14,6 millones de productos en todo el país, marcando un incremento del 20,7% en volumen respecto al ciclo previo. A primera vista, la convivencia de un aumento en unidades con un desplome en la recaudación real parece contradictoria, pero responde a un cambio drástico en las prioridades de los compradores.

La explicación detrás de esta brecha radica en el tipo de bienes seleccionados por los usuarios. En lugar de adquirir electrodomésticos de alta gama o tecnología premium, la demanda se concentró de forma masiva en aplicaciones de alimentos, productos de cuidado personal y artículos de uso cotidiano.

Más datos

Como estas opciones poseen un precio unitario significativamente menor, el volumen físico total creció, pero el dinero total inyectado al sistema terminó contrayéndose. El ticket promedio del evento se ubicó en $105.039, una cifra que en términos nominales subió un 14,2% frente a 2025, pero que al descontar el proceso inflacionario sufrió una baja real del 14,4%.

Este dato expone que el poder adquisitivo dentro de cada compra individual se devaluó notoriamente, alcanzando para llevar menos valor a los hogares. Frente a este escenario, las herramientas de financiamiento largo ganaron terreno, con un fuerte protagonismo de los planes de 12 cuotas para intentar atenuar el impacto del desembolso.

Por el lado de la oferta, el contexto recesivo también dejó secuelas visibles en la estructura del CyberMonday. La convocatoria empresaria de este año acusó el impacto de la crisis, ya que participaron cerca de 800 empresas, lo que representó casi 100 firmas menos que las que formaron parte de la edición anterior.

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