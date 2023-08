"El ministro de Economía amplió para todas las actividades el crédito a monotributistas. Van a poder acceder sede el que se decida a la compraventa, kiosco o mercadito, hasta quienes prestan un servicio. Todas las actividades están incluidas en este crédito. Quedan excluidos los monotributistas que tienen otros ingresos, como el jubilado, el que está en relaciona de dependencia y quienes no están en situación crediticia 1 o 2, es decir, quienes están en una mala situación crediticia bancaria (riesgo medio u alto en demoras de pagos)", explicó la titular de MARA.

Asimismo, resaltó que aún así "el banco no le va a pedir al monotributista un examen de ADN para darle el crédito". Enseguida, especificó que los monotributistas categoría A y B podrán acceder a un monto de hasta $1.200.000; los C, D y E hasta $2.000.000; y F en adelante hasta $4.000.000. "Estos montos se van a incrementar en un 50%, siempre y cuando el monotributista haya sacado el crédito a tasa cero y haya tenido un bueno comportamiento bancario", agregó.

Noelia Villafañe, Presidenta de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA)

Sobre las cuotas para devolver el crédito, explicó que "la tasa va a ser de un 60% y cuarenta puntos son subsidiados por el gobierno". "Al ser la cuota fija en pesos, se va a diluyendo producto de la inflación", subrayó.

Por otra parte la especialista, ponderó la medida anunciada por Massa. "Es muy positiva esta inyección de dinero y es la medida que debió ser anunciada solita porque la exención del componente impositivo que se anunció opacó esta medida del crédito. La gente se quedó con la exención y no con la medida del crédito, que ahí esta la ayuda del gobierno", consideró.

Trabajador monotributo monotributista autónomo.jpg

Exención para monotributistas A, B, C y D

En cuanto a la exención de una parte del pago del monotributo, Villafañe explicó: "El monotributistas piensa erróneamente que durante los próximos seis meses dejará de pagar el monotributo. Eso no es así. En realidad, hay que explicar que el monotributo tiene tres componentes: el integrado, impositivo; el previsional, que son los aportes jubilatorios; y el de obra social. Lo que va a estar exento de pagar es el componente integrado o impositivo. El impacto que tiene en el bolsillo de los monotributistas es el siguiente: la categoría A y B están exentos por Ley desde el año pasado. Ellos no van a ver ningún cambio con este anuncio porque ya están exentos de por vida. En el caso de quienes no son monotributistas puros, aparentemente la medida va a alcanzar a ellos. El impacto es: $500 por mes en la categoría A, $1.000 en la B, 1.500 en la C y $2.500 aproximadamente en la D".

Por último recordó que el gobierno nacional sólo puede tocar el componente integrado, ya que los demás es dinero que va a las obras sociales y Anses.