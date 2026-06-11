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ARCA reglamentó el Regimen de Promoción de Empleo Registrado

El empleador podrá regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con beneficios fiscales y planes de pago con plazo.

11 de junio 2026 · 10:58hs
El empleador podrá regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con beneficios fiscales y planes de pago con plazo.

El empleador podrá regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con beneficios fiscales y planes de pago con plazo.

En el marco de la Modernización Laboral aprobada por el Congreso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reglamentó la implementación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) mediante la Resolución General 5862/2026. El programa está destinado a vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026, inclusive, que se encuentren vigentes al momento de la adhesión.

Los empleadores del sector privado tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para inscribirse, pudiendo incluir obligaciones vencidas hasta el último día del mes en que se realice la solicitud, es decir, hasta aquellas correspondientes al período octubre de 2026.

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Opciones de pago y financiación

El régimen contempla importantes condonaciones de deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social y obra social: 90% para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro; 80% para medianas empresas y 70% para el resto de los empleadores.

Además, incluye la condonación del 100% de la deuda destinada al Sistema Nacional del Seguro de Salud (FSR), Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO).

Para la deuda no condonada, ARCA habilitó un plan de facilidades de pago con tasas preferenciales del 1% mensual, que permitirá financiar la deuda en hasta 72 cuotas para micro y pequeñas empresas, así como entidades sin fines de lucro; 48 cuotas para medianas empresas y 36 cuotas para demás empleadores.

Para acceder al mencionado plan de facilidades, deberán abonar un pago a cuenta del 3%, 4% o 5% del monto total consolidado, según la condición del empleador respectivamente, con cuotas mínimas de $50.000.

ARCA

Cómo es el procedimiento

A efectos de adherirse al régimen, los empleadores deberán regularizar las relaciones laborales mediante la registración de las mismas en el servicio con clave fiscal denominado Simplificación Registral y su posterior incorporación en las declaraciones juradas de seguridad social originales o rectificativas, según corresponda.

El plan de facilidades se realizará a través del servicio "Mis Facilidades" disponible en la web de ARCA. Los sistemas estarán disponibles desde el próximo 16 de junio.

El objetivo del programa es incentivar la registración laboral, reducir la informalidad y facilitar la regularización de deudas previsionales mediante beneficios fiscales y planes de pago especiales.

ARCA Regimen de Promoción de Empleo Registrado Reforma laboral
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