Proponen regular el uso de celulares en las escuelas

A través de un proyecto de ley, el diputado Guillermo Michel promueve un marco de regulación del uso de celulares en instituciones privadas y públicas

El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para establecer un marco de regulación del uso de dispositivos móviles en establecimientos educativos de gestión estatal y privada “con el fin de garantizar condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje, proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes, y promover la convivencia escolar”.

La iniciativa aborda la temática considerando los diversos niveles educativos, esto es, inicial, primario y secundario, así como la educación de adultos y modalidades especiales (educación técnico-profesional, educación artística, educación especial, educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación intercultural bilingüe, educación en contextos de privación de libertad y educación domiciliaria y hospitalaria).

"El uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida, debilita el clima escolar, afecta negativamente los procesos de enseñanza y genera impactos adversos sobre la salud física, mental y socioemocional. Como soporte pedagógico, pueden contribuir al aprendizaje y al conocimiento cuando su utilización responde a una planificación didáctica. Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes", indicó el legislador.

Soporte pedagógico

Señaló además que "este proyecto surge de los intercambios que mantenemos con los diferentes actores que forman parte de la comunidad educativa, los trabajos científicos que se han difundido y experiencias recientes de algunas jurisdicciones.

Para el diputado: “Como soporte pedagógico, pueden contribuir al aprendizaje y al conocimiento cuando su utilización responde a una planificación didáctica. Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes”, agregó.

Fimalmente, la iniciativa busca construir un piso común de protección del derecho a la educación y a la salud integral de los estudiantes en todo el país, pero al mismo tiempo reconoce que la implementación debe realizarse de manera articulada con las jurisdicciones.