Uno Entre Rios | Economia | Bancos

Bancos pagan 80% efectivo anual por plazos fijos mayoristas

Las tasas de plazos fijos de bancos trepan al 54% TNA a 30 días y ofrecen rendimientos positivos frente a la inflación. Suben aquellas para pequeños ahorristas

27 de agosto 2025 · 12:11hs
Bancos pagan 80% efectivo anual por plazos fijos mayoristas

En medio de la volatilidad cambiaria y el apretón monetario del Gobierno, las tasas de los plazos fijos trepan hasta el 54% TNA a 30 días y vuelven a ofrecer rendimientos reales positivos frente a la inflación.

Las tasas de los plazos fijos volvieron a subir ante un contexto marcado por la volatilidad en el mercado de pesos, y algunos bancos ya ofrecen hasta un 54% TNA a 30 días. El movimiento se da en medio del fuerte apretón monetario que está ejecutando el Gobierno para secar la plaza de pesos, a medida que se acerca las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

Confirman que petrolera británica que operó en Malvinas ingresó a negocios en la Patagonia camuflada bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

el consumo masivo sigue hasta 40% por debajo de 2017

El consumo masivo sigue hasta 40% por debajo de 2017

De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 32% y 54%, según la entidad.

Con una inflación mensual del 1,9%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa a un máximo de 4,5%, es decir, más del doble que el IPC.

En cuanto a los plazos y montos mínimos, cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días. La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.

Con este esquema, los plazos fijos vuelven a ganar atractivo como herramienta de resguardo frente a la inflación, en un contexto marcado por la volatilidad cambiaria. Sin embargo, con un dólar todavía muy demandado, los inversores se debaten entre priorizar la cobertura cambiaria o aprovechar la mayor rentabilidad en pesos.

En paralelo, la TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) —que refleja el rendimiento promedio de los plazos fijos en pesos por montos mínimos de $1.000 millones a 30-35 días— ya se ubica en torno al 80% anual.

Este nivel de tasas encarece de manera significativa el acceso al crédito tanto para las empresas como para las familias. En el primer caso, contribuye al amesetamiento de la actividad económica; en el segundo, eleva el riesgo de morosidad en los hogares, que enfrentan mayores dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Los plazos fijos vuelven a ganar atractivo como herramienta de resguardo frente a la inflación

Plazos fijos bancos

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este miércoles 27 de agosto

  • Banco Tierra del Fuego: 54% TNA
  • Banco Macro: 53,5%
  • CMF: 52%
  • Banco Bica: 51%
  • Banco Voii S.A: 51%
  • Reba: 50%
  • Banco Meridian: 49%
  • Banco Mariva: 49%
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 48,5%
  • Banco de Corrientes: 48%
  • Crédito Regional: 48%
  • Banco ICBC: 47,7%
  • Banco Hipotecario: 47,5%
  • Banco Comafi: 47%
  • Banco del Sol: 47%
  • Banco Nación: 47%
  • Banco Credicoop: 47%
  • Banco Galicia: 45%
  • Banco Provincia: 43%
  • Banco Dino S.A: 42%
  • Banco de Chubut: 41%
  • Banco BBVA: 45%
  • Banco Julio: 38%
  • Banco Ciudad: 35%
  • Banco Formosa: 32%
  • Banco Ciudad: 35%
  • Banco Masventas: 30%

Fuente : Ámbito

Bancos tasas Ahorristas Plazos fijos
Noticias relacionadas
Las operaciones crecieron 17,8% respecto de junio, lo que refuerza la tendencia positiva que viene registrando el sector desde comienzos de 2025.

Venta de autos 0km: julio cerró como el mejor mes del año

Ex trabajadores de Garbarino denuncian que se anotó en el registro de compradores ante la quiebra un inversor denunciado tras su paso por la función pública. También denuncian auto compra

Garbarino: apareció posible comprador y hay crítica de los trabajadores

Quinto aumento del mes en Shell y nueva suba de precios en YPF.

Quinto aumento del mes en Shell y nueva suba de precios en YPF

La medida del presidente chileno, Gabriel Boric busca regular la composición de los cuadros directivos de las sociedades anónimas que cotizan en Bolsa 

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Ultimo Momento
Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Policiales
Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Ovación
Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

La provincia
Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

La emblemática obra Muchacho del Paraná volverá a exhibirse en Concordia

La emblemática obra "Muchacho del Paraná" volverá a exhibirse en Concordia

Nathán, un regalo de Dios en busca de un milagro en México

Nathán, un "regalo de Dios" en busca de un milagro en México

Dejanos tu comentario