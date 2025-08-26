Venta de autos 0km: julio cerró como el mejor mes del año

Las ventas crecieron 17,8% respecto de junio, lo que refuerza la tendencia positiva que viene registrando el sector desde comienzos de 2025.

Las operaciones crecieron 17,8% respecto de junio, lo que refuerza la tendencia positiva que viene registrando el sector desde comienzos de 2025.

Las operaciones crecieron 17,8% respecto de junio, lo que refuerza la tendencia positiva que viene registrando el sector desde comienzos de 2025.

La venta de autos 0km aumentó 44% en julio respecto al mismo mes del año pasado con 62.123 unidades inscriptas. Los datos surgen del relevamiento realizado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En la comparación mensual, también se evidenció una mejora: las operaciones crecieron 17,8% respecto de junio, lo que refuerza la tendencia positiva que viene registrando el sector desde comienzos de 2025.

Con estos resultados, el acumulado anual alcanza 388.680 patentamientos , un 71,5% más que en el mismo período del año pasado, cuando se habían comercializado 226.571 vehículos.

venta autos concesionarias patentaientos

El secretario general de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alejandro Lamas, admitió que julio fue el mejor mes del año en cuanto a ventas. Por su parte, Alejandro Lupo, vicepresidente de la Cámara, advirtió que el financiamiento es un obstáculo: la tasa del Banco Nación, que había comenzado en 25%, actualmente ronda el 50%, lo que encarece las cuotas y reduce la accesibilidad para muchos compradores.

Este desempeño convierte a julio en el mejor mes desde 2018, excluyendo a enero de 2025, que habitualmente registra un pico por cuestiones estacionales.

venta autos concesionarias

Por su parte, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que los números reflejan la estabilidad macroeconómica, una mayor oferta de modelos y planes de financiación a tasa promocional, factores que impulsan la demanda y permiten sostener el dinamismo del mercado automotor.