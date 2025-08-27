El consumo masivo sigue hasta 40% por debajo de 2017

A pesar del rebote en el primer semestre de 2025 en supermercados y canales tradicionales, el consumo argentino aún no logra recomponerse

A pesar del rebote en el primer semestre de 2025 en supermercados y canales tradicionales, el consumo argentino aún no logra recomponer el terreno perdido y se mantiene en mínimos históricos frente a 2017.

Tras la histórica contracción de 2024, el consumo masivo mostró una leve recuperación en el primer semestre. De acuerdo a un informe privado, la canasta de bienes de consumo masivo (FMCG) creció 1,2% entre enero y junio y podría cerrar con un alza del 3% en 2025. Sin embargo, el consumo de varias categorías clave permanece entre un 35% y un 40% por debajo de los registros de 2017.

Los datos del informe publicado por Ámbito pertenece de “Tendencias ARG H1 2025” de NielsenIQ (NIQ) revela, entre otros datos, que el interior del país explica la mayor parte del rebote: en el segundo trimestre de 2025, el 85% de las categorías crecieron, frente al 48% en el GBA. Entre las más dinámicas aparecen los alimentos no básicos, bebidas sin alcohol, productos de limpieza y cosmética. Pero la comparación de largo plazo muestra que la recuperación apenas cubre parte del terreno perdido. “Estamos viendo un rebote, pero todavía con un consumo muy deprimido en términos históricos”, advierten en NIQ.

Estrategias de consumo

Los supermercados se reactivaron gracias a la agresiva política de promociones y al regreso de las primeras marcas). Hoy, casi un 30% de la facturación de FMCG proviene de productos en oferta. Las categorías que intensificaron promociones crecieron 7% en volumen interanual, mientras que las que no lo hicieron cayeron 6%.

Las marcas propias estabilizaron su participación en 14% del total, con presencia en el 76% de las categorías. En paralelo, el canal tradicional (almacenes, kioscos, farmacias y perfumerías) sostiene su crecimiento apoyado en las marcas de precio y en surtidos ajustados al bolsillo del consumidor.

El panorama es menos alentador para los autoservicios, que continúan perdiendo competitividad y acumulan más de 1.700 cierres desde 2019. En cambio, el mayorista sigue creciendo, especialmente en Limpieza y Cosmética, y el e-commerce mantiene el liderazgo en ritmo de expansión.

“El consumidor argentino de 2025 reconfigura sus hábitos en busca de valor y oportunidades”, explicó Solana Álvarez Fourcade, directora de Customer Success de NIQ Argentina. “Las promociones se consolidan como un pilar del canal moderno, mientras que la flexibilidad del canal tradicional y el crecimiento del e-commerce marcan el camino hacia adelante”.

Con la inflación más estable, NIQ prevé que la dinámica promocional seguirá siendo decisiva, mientras que el tradicional y el mayorista serán claves para sostener la recuperación.