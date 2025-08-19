Uno Entre Rios | Economia | Gabriel Boric

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

La medida del presidente chileno, Gabriel Boric busca regular la composición de los cuadros directivos de las sociedades anónimas que cotizan en Bolsa

19 de agosto 2025 · 14:00hs
La medida del presidente chileno

La medida del presidente chileno, Gabriel Boric busca regular la composición de los cuadros directivos de las sociedades anónimas que cotizan en Bolsa 

El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó una ley para aumentar la presencia de las mujeres en las mesas directivas de grandes empresas privadas. "Chile necesita de sus mujeres, de su voz, de su mirada, de su participación activa en todos los espacios, especialmente allí donde se toman decisiones", señaló Boric en un acto oficial.

En Chile, las mujeres representan el 39,6 % de los trabajadores de las grandes empresas, pero sólo un 25,6 % de las gerentas de primera línea y un 22,1 % de los integrantes de los cuadros directivos.

Argentina lidera el crecimiento mundial en producción de leche durante el primer semestre de 2025.

Argentina lidera el crecimiento mundial en producción de leche durante el primer semestre de 2025

Por el Día del Niño, el ticket promedio de ventas de juguetes fue de $33.736 frente a $31.987 en 2024. Descontada la inflación implica un -21,1%.

Día del Niño 2025: las ventas cayeron el 21,1% en ticket promedio

Embed

En la actualidad, el 54 % de los directorios están compuestos exclusivamente por hombres, el 45 % de forma mixta y sólo el 1 % exclusivamente por mujeres, según datos oficiales.

La medida busca regular la composición de los cuadros directivos de las sociedades anónimas abiertas (que cotizan en Bolsa) y de las sociedades anónimas especiales; además, establece una cuota máxima sugerida del 60 % del género con mayor representación.

Su implementación será gradual hasta alcanzar el 60 % a partir del séptimo año desde su promulgación.

La ley, cuya implementación será supervisada por la Comisión del Mercado Financiero (CMF), se elaboró en conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil, como Comunidad Mujer, la Red de Mujeres en Alta Dirección (RedMad) o el Instituto de Directores de Chile y Chile Mujeres.

“Las mujeres son más de la mitad de la población y merecen que la mitad de la riqueza, el poder y todo lo que producimos en Chile, no sólo materialmente, sino también de distribución del poder, sea también para las mujeres", añadió el presidente Boric.

Gabriel Boric Chile mujeres directorio
Noticias relacionadas
El Indec informó que los salarios crecieron por encima de la inflación, aunque persiste la pérdida del poder de compra en los últimos años.

Los salarios crecieron sobre los precios pero de manera diferenciada según rubros

La empresa de calefactores Eskabe despidió a trabajadores con más de 30 años de antigüedad en Mar del Plata. Argumentan caída del consumo

Despidos en histórica empresa de calefactores

Las ventas por el Día del Niño bajaron 0,3% frente al año pasado

Ventas por el Día del Niño bajaron 0,3% frente a 2024

Por la apertura de importaciones la cadena de electrodomésticos y tecnología Start_ cerró sus locales y solo venderá online. Hay 300 trabajadores despedidos

Empresa de electrodomésticos y tecnología cerró y 300 trabajadores quedaron en la calle

Ver comentarios

Lo último

Homo Argentum: récords y elogios de Milei

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Ultimo Momento
Homo Argentum: récords y elogios de Milei

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Policiales
Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Ovación
El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

La provincia
Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Dejanos tu comentario