Las petroleras Shell e YPF aplicaron nuevos aumentos en los precios de los combustibles este martes. En el caso de Shell, los incrementos alcanzan a todas sus variantes de nafta y diésel, y ya ubican al litro de combustible Premium por encima de los $1.800.
Quinto aumento del mes en Shell y nueva suba de precios en YPF
Shell aplicó su quinto aumento de precios en el mes, mientras que YPF también incrementó sus valores, consolidando la tendencia alcista en los combustibles.
Se trata del quinto ajuste en lo que va del mes, luego de las subas registradas el viernes 1, viernes 8, jueves 14 y viernes 22.
LEER MÁS: Shell aumentó sus combustibles un 1,5% promedio
Entre los productos de Shell, la nafta Súper fue la que tuvo el menor porcentaje de aumento, mientras que el V-Power Diésel evidenció la suba más marcada.
Nuevos precios en Shell
-
Nafta Súper: $1.526 (antes $1.491)
V-Power Nafta: $1.791 (antes $1.751)
Diésel: $1.592 (antes $1.559)
V-Power Diésel: $1.811 (antes $1.758)
Por su parte, YPF, la empresa estatal, también modificó sus precios. Aunque con diferencias regionales, los automovilistas notaron nuevamente ajustes que confirman la tendencia alcista en los valores de venta.
Nuevos precios en YPF
-
Nafta Súper: $1.412
Nafta Infinia: $1.630
Diésel 500: $1.447
Diésel Infinia: $1.625