Garbarino: apareció posible comprador y hay crítica de los trabajadores

Ex trabajadores de Garbarino denuncian que se anotó en el registro de compradores ante la quiebra un inversor denunciado tras su paso por la función pública

26 de agosto 2025 · 12:39hs
Apareció un posible comprador de la firma Garbarino que presentó quiebra pero los trabajadores cuestionan los antecedentes de la firma. Se trata de Vlinder, una financiera cuyo dueño, Claudio Alejandro Achino, fue denunciado tras su paso por la función pública. El Grupo de Trabajadores de Garbarino en Lucha advirtieron además que el propio Carlos Rosales intentará recomprar la firma.

La justicia advirtió que se no aparecer un comprador se procedería al cierre final de las firmas Garbarino y Compumundo y la liquidación de todos sus bienes. La decisión generó expectativa entre sus extrabajadores, que esperan que la medida mejore el cobro de los sueldos y liquidaciones, los cuales siguen reclamando en distintas instancias.

La medida tenía como fecha límite el 14 de agosto, para que los interesados se inscriban en un Registro de Interesados, para sumarse a la causa y ser potencialmente compradores de la empresa. Cumplida la fecha, se supo que hay dos interesados: uno el propio Carlos Rosales, dueño de las firmas, que estaría detrás de la posibilidad de “auto comprar”. Además, se sumó un interesado, una financiera cuyo referente estuvo denunciado hace unos años por maniobras irregulares en ATC.

Una vez confirmado el interés, los ex empleados se mantienen “en alerta”, y esperan definiciones sobre los planes de ambos oferentes, aunque ponen reparos por que sea el propio Rosales quien siga al frente de la empresa: “Es haberlo perdido todo”.

Por decisión del juez Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 7, se abrió un período para que nuevos inversores formalicen el salvataje de Garbarino y Compumundo; de lo contrario, decretará la quiebra y el cierre definitivo de las empresas, publica DataGremial.

La resolución judicial dispone la apertura de un Registro de Interesados para la compra de ambas marcas. Sobre el cierre de este límite, se presentaron dos pedidos de inclusión para realiza una nueva oferta, una del propio Rosales que quiere “auto comprarse” la firma, y la de Vlinder S.A., presidida por el contador Claudio Alejandro Achino.

Los potenciales adquirentes debieron inscribirse antes del vencimiento del plazo depositando 400 mil pesos en la cuenta judicial correspondiente y presentando la documentación requerida. A partir de esto, se designará un evaluador que dispondrá de 30 días para determinar el valor real de mercado de las empresas. Así, se evitó el cierre definitivo de ambas firmas y su liquidación.

