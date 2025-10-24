Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

En el último día hábil antes de las elecciones, el dólar oficial cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Subió $10 con relación al jueves.

El dólar oficial cerró este viernes en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del jueves. De esta manera, la divisa cerró la semana con el mismo valor que había perdido en la jornada anterior. En lo que fue la última rueda previo a las elecciones de medio término, el dólar oficial se incrementó un 0,7%, y en lo que va del mes acumula una suba de 8,2%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

La cotización de los otros dólares

El dólar blue cotizó este viernes en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, sin registrar variaciones en su preso.

El mayorista cerró la semana en $1.492, rozando el techo de la banda (establecido en $1.492,55). Se espera el informe del Banco Central para conocer si hubo intervención en el mercado para contener el tipo de cambio.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 1% hasta $1.548,52, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,2% hasta los $1.569,73.