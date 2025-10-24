Uno Entre Rios | Economia | Elecciones

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

En el último día hábil antes de las elecciones, el dólar oficial cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Subió $10 con relación al jueves.

24 de octubre 2025 · 17:24hs
Antes de las elecciones

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10 y cerró la semana en alza. 

El dólar oficial cerró este viernes en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del jueves. De esta manera, la divisa cerró la semana con el mismo valor que había perdido en la jornada anterior. En lo que fue la última rueda previo a las elecciones de medio término, el dólar oficial se incrementó un 0,7%, y en lo que va del mes acumula una suba de 8,2%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones.

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

LEER MÁS: El dólar oficial cedió tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos

La cotización de los otros dólares

El dólar blue cotizó este viernes en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, sin registrar variaciones en su preso.

El mayorista cerró la semana en $1.492, rozando el techo de la banda (establecido en $1.492,55). Se espera el informe del Banco Central para conocer si hubo intervención en el mercado para contener el tipo de cambio.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 1% hasta $1.548,52, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,2% hasta los $1.569,73.

Elecciones Dólar oficial
Noticias relacionadas
Caputo descartó cambios en el esquema cambiario tras las elecciones.

Caputo descartó cambios en el esquema cambiario tras las elecciones

Se distribuirán las 3469 urnas y materiales que serán utilizados en los 666 establecimientos de votación para las elecciones legislativas nacionales.

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral

Jorge Brito también dejó en claro que la continuidad del técnico no está en duda por parte del club.

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a apoyar a Javier Milei.

Trump: "Si Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina"

Ver comentarios

Lo último

Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Ultimo Momento
Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

De la cesta al hogar: Beneficios y riesgos de comprar electrodomésticos en línea

De la cesta al hogar: Beneficios y riesgos de comprar electrodomésticos en línea

Gabriel Gómez: Fue un año muy positivo

Gabriel Gómez: "Fue un año muy positivo"

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

La provincia
Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Dejanos tu comentario