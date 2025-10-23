Uno Entre Rios | Economia | Dólar oficial

El dólar oficial cedió tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos

En la jornada de este jueves, el dólar oficial bajó $10 respecto a la jornada anterior y y cerró cerca de los $1.500.

23 de octubre 2025 · 18:22hs
El dólar oficial cedió $10 tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos. 

El dólar oficial cerró este jueves en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del miércoles. La divisa cayó en su precio luego de haber escalado hasta tocar los $1.515 y tras la confirmación oficial de que el Tesoro de Estados Unidos vendió cerca de US$400 millones en la rueda del miércoles para abastecer la demanda.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.515 y $1.520 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

Los otros dólares

El dólar blue cotizó este jueves en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 3,3% en la jornada.

El mayorista se ubicó en $1.480, con un descenso de 0,54% en la rueda. A pesar de haber rozado el límite de la banda (a $1.492,05), no hubo intervención del Banco Central, según analistas de mercado.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 3,3% hasta $1.540,42, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso del 2,9% hasta los $1.564,56.

