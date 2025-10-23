El dólar oficial cerró este jueves en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del miércoles. La divisa cayó en su precio luego de haber escalado hasta tocar los $1.515 y tras la confirmación oficial de que el Tesoro de Estados Unidos vendió cerca de US$400 millones en la rueda del miércoles para abastecer la demanda.
El dólar oficial cedió tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos
En la jornada de este jueves, el dólar oficial bajó $10 respecto a la jornada anterior y y cerró cerca de los $1.500.
LEER MÁS: Por una fuerte intervención de EE.UU., el dólar oficial anotó su primera baja en seis ruedas
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.515 y $1.520 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.
Los otros dólares
El dólar blue cotizó este jueves en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 3,3% en la jornada.
El mayorista se ubicó en $1.480, con un descenso de 0,54% en la rueda. A pesar de haber rozado el límite de la banda (a $1.492,05), no hubo intervención del Banco Central, según analistas de mercado.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 3,3% hasta $1.540,42, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso del 2,9% hasta los $1.564,56.