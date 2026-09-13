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Concordia: detuvieron en a un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual a una menor

El sospechoso, de 36 años, fue localizado por personal policial de Concordia. La orden había sido emitida por el Juzgado de Garantías de Federación.

13 de septiembre 2026 · 22:14hs
En Concordia

En Concordia, detuvieron en a un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual a una menor. 

Un hombre de 36 años fue detenido en Concordia luego de un trabajo investigativo realizado por efectivos de la Comisaría Séptima, en cumplimiento de un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Federación.

LEER MÁS: Federación: declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

La detención en Concordia

La orden había sido librada por el Juzgado de Garantías de Federación en el marco de una causa que investiga un presunto abuso sexual con acceso carnal agravado. Según la investigación judicial, la víctima es una niña de 7 años.

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De acuerdo con la información policial, tras la denuncia y por requerimiento del Ministerio Público Fiscal de Federación, se estableció que el sospechoso podría haberse trasladado a Concordia luego del hecho.

Con esos datos, el personal de la Comisaría Séptima, bajo la coordinación de su segundo jefe, inició las tareas de localización. Las averiguaciones permitieron identificar al hombre y establecer su paradero en la ciudad.

La detención se concretó durante la tarde del sábado y, una vez finalizadas las actuaciones de rigor, el acusado quedó a disposición de la Justicia de Federación y de la Policía de esa jurisdicción, que continuará con el proceso judicial.

Concordia Hombre Abuso sexual Menor
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