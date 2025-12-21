Uno Entre Rios | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: encontraron a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Habían reportado como desaparecida Florencia Marisol Segovia, madre de las hijas de Emanuel Noir en Concepción del Uruguay

21 de diciembre 2025 · 08:05hs
Concepción del Uruguay: encontraron a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Buscaban en Concepción del Uruguay a Florencia Marisol Segovia, de 36 años. Se trata de la madre de las hijas del cantante y líder de la banda de cumbia Ke Personajes, Emanuel Noir que fue reportada como desaparecida pero luego fue localizada

ex emanuel noir concepción del uruguay

La mujer se ausentó de su hogar el jueves por la tarde. El pedido de búsqueda guarda relación con actuaciones iniciadas en sede de comisaria de Minoridad, donde su madre de 55 años de edad denunciara su ausencia y desconocimiento de su paradero.

La celebración distinguió a 110 deportistas destacados de 34 federaciones y asociaciones entrerrianas y estuvo a cargo de la Confederación junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

La Provincia intimó al Municipio de Concepción del Uruguay por el basural a cielo abierto.

La Provincia intimó al Municipio de Concepción del Uruguay por el basural a cielo abierto

Al momento de ausentarse, Florencia Marisol Segovia vestía un pantalón tipo short de jean y una remera clara. Entre sus características físicas se detalla que es de tez trigueña, altura aproximada 1,60 mts, contextura robusta, cabello largo color oscuro, ojos color marrón.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos: comisaria de Minoridad y Violencia Familiar: 03442-430895; Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.

Concepción del Uruguay Emanuel Noir Ke personajes Madre
Noticias relacionadas
Fentanilo. El imputado era empleado del Hospital Justo José de Urquiza de donde sustraía el opioide sintético y otras drogas para venderlas por esa plataforma.

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

El conductor que chocó en Concepción del Uruguay presentaba más de 2,30 g/l de alcohol en sangre.

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Alumnos adaptaron una silla de ruedas a motorizada para el Instituto Igualar.

Alumnos adaptaron una silla de ruedas a motorizada para el Instituto Igualar

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Ultimo Momento
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Policiales
Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ovación
LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

GeoFut prepara un clásico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

La vuelta al trabajo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

La provincia
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

Dejanos tu comentario