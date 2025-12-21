Concepción del Uruguay: encontraron a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Habían reportado como desaparecida Florencia Marisol Segovia, madre de las hijas de Emanuel Noir en Concepción del Uruguay

Buscaban en Concepción del Uruguay a Florencia Marisol Segovia, de 36 años. Se trata de la madre de las hijas del cantante y líder de la banda de cumbia Ke Personajes, Emanuel Noir que fue reportada como desaparecida pero luego fue localizada

La mujer se ausentó de su hogar el jueves por la tarde. El pedido de búsqueda guarda relación con actuaciones iniciadas en sede de comisaria de Minoridad, donde su madre de 55 años de edad denunciara su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Al momento de ausentarse, Florencia Marisol Segovia vestía un pantalón tipo short de jean y una remera clara. Entre sus características físicas se detalla que es de tez trigueña, altura aproximada 1,60 mts, contextura robusta, cabello largo color oscuro, ojos color marrón.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos: comisaria de Minoridad y Violencia Familiar: 03442-430895; Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.