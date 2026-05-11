El alza en Argentina se dio por el crecimiento de los vuelos internacionales y la apertura de nuevas rutas al exterior.

La actividad aerocomercial Argentina finalizó el primer cuatrimestre de 2026 con registros récord, impulsada por la recuperación de rutas, una mayor federalización de los destinos y el crecimiento sostenido de las operaciones.

De acuerdo con los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el sistema aeroportuario movilizó 17.897.992 pasajeros entre enero y abril, cifra que superó en un 5% el máximo anterior alcanzado en 2025.

Además, la cantidad de movimientos aéreos en este lapso —138.369 operaciones— marcó también un récord histórico, con un incremento del 2% respecto al año precedente. Este escenario revela la consolidación del sector en niveles inéditos desde que existen registros.

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo celebró el desempeño del sector y destacó en su cuenta de X que “2026 registró el mejor primer cuatrimestre de la historia para la actividad aerocomercial”. Y resaltó que “los indicadores alcanzados entre enero y abril reflejan la continuidad del crecimiento sostenido de la actividad, impulsado por una mayor conectividad, la incorporación de nuevas rutas y operadores y la expansión de la oferta aerocomercial en todo el país”.

Récord de vuelos y pasajeros: Argentina tuvo el mejor inicio de año de su historia

argentina vuelos 1 Récord de vuelos y pasajeros: Argentina tuvo el mejor inicio de año de su historia

En abril, el volumen de pasajeros internacionales llegó a 1.324.891 usuarios, un 3% por encima del pico histórico de 2018, según datos de ANAC. En operación de vuelos internacionales, también se registró un máximo para el mes, con 8.770 movimientos, lo que representó un aumento del 1% frente al récord anterior, que también databa de 2018. En total, los aeropuertos del país recibieron 3.906.057 pasajeros durante abril, estableciendo un nuevo pico mensual y consolidando la tendencia iniciada el año pasado.

La expansión de la conectividad aérea hacia el interior del país resultó fundamental en estos resultados. Durante abril, 196.745 viajeros cruzaron las fronteras desde aeropuertos del interior, sin utilizar Buenos Aires como escala. Esta cifra implica un alza del 35% frente a 2025, del 81% con respecto a 2024 y del 114% comparada con 2023, afirmó la ANAC. De este modo, la federalización de los servicios aéreos muestra avances sostenidos, reforzados por la incorporación de nuevas rutas y el regreso de conexiones discontinuadas en años previos.

El mercado de cabotaje no despega

A pesar del crecimiento general, el segmento doméstico exhibió una dinámica más compleja. En vuelos de cabotaje, el número de pasajeros transportados en abril totalizó 1.291.000, lo que representa una caída del 4% respecto al mismo mes de 2025 y un descenso del 2% frente a 2023, aunque se mantiene un 8% arriba en comparación con 2024.

Sin embargo, el acumulado enero-abril para vuelos de cabotaje registra 5.689.000 pasajeros, cifra que supera en un 1% el valor del año anterior. El comportamiento diario en abril mostró primero subas de hasta el 22%, para pasar luego a una estabilización en valores negativos al finalizar el mes.

En este mercado, Aerolíneas Argentinas reforzó su dominio al transportar 830.861 pasajeros en abril de 2026, obteniendo el 64% del share, tres puntos más que el 61% alcanzado en abril de 2025 y sumando 18.430 usuarios adicionales. JetSmart se consolidó como segunda operadora del segmento con 323.085 pasajeros, aumentando su cuota del 23% al 25%, lo que significó un incremento de 20.936 clientes.