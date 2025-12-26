Uno Entre Rios | Victoria

Victoria: avanza una causa por lavado de dinero

En el marco de actuaciones del Juzgado Federal de Victoria se dispusieron 20 allanamientos en Entre Ríos y Buenos Aires en una causa por lavado de dinero

26 de diciembre 2025 · 11:06hs
En el marco de las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Federal de Victoria, el magistrado interviniente dispuso la realización de 20 allanamientos, en diferentes ciudades de la provincia de Entre Ríos. como Gualeguay y Crespo; en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y en CABA

En el marco de las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Federal de Victoria, el magistrado interviniente dispuso la realización de 20 allanamientos, en diferentes ciudades de la provincia de Entre Ríos. como Gualeguay y Crespo; en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y en CABA. En dichas medidas contaron con la participaron Gendarmería Nacional Argentina, el Grupo de Delitos Económicos de dicha fuerza y ARCA DGI, como así también veedores de los colegios profesionales.

La causa, que data del año 2023, tuvo su origen en una denuncia por la entonces AFIP DGI. A partir de allí se puso en marcha una profusa investigación -que llevo más de dos años y abarco varias jurisdicciones- que permitió delimitar los presupuestos que dieron sustento a las medidas dispuestas en el día de la fecha.

En la misma se investiga la presunta infracción al Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y maniobras compatibles con lavado de activos (art. 303 y ss. del CP). Las maniobras desplegadas por los integrantes de la organización consistía en dotar de estructura jurídico-contable necesaria, para que terceros puedan blanquear operaciones ejecutadas por fuera del circuito legal. Ello se ejecutaba por medio de un complejo entramado societario cuyo despliegue abarcaba las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además del secuestro de dinero, documentación, soportes informáticos y demás elementos, se dispusieron desde el Juzgado Federal una serie de medidas patrimoniales tendientes a recuperar activos presuntamente mal ávidos, como el secuestro de 11 vehículos, embargos de varios inmuebles, congelamientos de cuentas bancarias e inhibiciones, dándose intervención a peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La investigación

La causa se inició en el año 2023, a partir de una denuncia formulada por la entonces AFIP-DGI. Desde ese momento, se desplegó una investigación que se extendió por más de dos años y abarcó diversas jurisdicciones del país, lo que permitió reunir los elementos que sustentaron las medidas ejecutadas esta semana.

En el expediente se investiga la presunta infracción al Régimen Penal Tributario, previsto en la Ley 27.430, y maniobras que podrían encuadrar en el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 y siguientes del Código Penal.

De acuerdo a fuentes judiciales, la investigación apuntó a desarticular una estructura que habría brindado soporte jurídico-contable para permitir que terceros blanquearan operaciones realizadas por fuera del circuito legal. El esquema investigado incluiría un complejo entramado societario con operadores en Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese marco, se analizan presuntas maniobras vinculadas al circuito agroganadero y frigorífico, que habrían utilizado personas jurídicas formalmente constituidas, matrículas de faena y la simulación de operaciones comerciales para legitimar fondos de origen ilícito.

No se descarta que, a medida que avance el análisis del material secuestrado, la Justicia disponga nuevas medidas procesales con el objetivo de determinar responsabilidades penales o descartar eventuales vinculaciones.

