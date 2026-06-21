Valentina Dome: "La generosidad nunca te quita trabajo"

Con casi dos décadas de trayectoria, Valentina Dome comparte aprendizajes, desafíos, experiencias y las ideas que inspiraron su libro.

La arquitecta Valentina Domé participó de una nueva edición del ciclo de entrevistas Uno a Uno, donde repasó su recorrido profesional, las influencias familiares que marcaron su vocación y el camino que la llevó a desarrollar un proyecto propio en Paraná. Además, compartió su experiencia como autora y reflexionó sobre los desafíos del ejercicio independiente.

Desde el comienzo de la charla, destacó la importancia que tuvieron sus antepasados en la construcción de su identidad. Por un lado, recordó a su abuelo materno, Enrique “Kiko” Badano , reconocido referente de la radio entrerriana y creador de Tribuna Deportiva en LT14. Por otro, evocó la historia de la familia Domé, estrechamente ligada al mundo de la construcción y las demoliciones.

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“Creo mucho en que todos traemos algo de nuestros antepasados. La radio forma parte de mi historia familiar y la construcción también. Son dos mundos que de alguna manera me atraviesan”, expresó.

El regreso a la ciudad y el inicio de una nueva etapa

Tras estudiar Arquitectura en Rosario y desarrollar experiencias laborales tanto allí como en Buenos Aires, Domé decidió regresar a Paraná en 2007. La elección no fue casual: siempre tuvo el objetivo de crear un estudio propio y desarrollar una actividad profesional independiente.

“Siempre tuve claro que quería tener mi propio espacio de trabajo, manejar mis tiempos y construir mi camino profesional”, afirmó la paranaense.

La arquitecta recordó que pudo recibirse muy joven gracias a que cursó la carrera de manera continua y sin interrupciones. Esa situación le permitió sumar experiencias en distintas empresas y proyectos antes de volver a la capital entrerriana.

“Cuando uno sale de la facultad se encuentra con una diferencia muy grande entre la formación académica y la realidad profesional. Poder trabajar en distintos lugares me ayudó a entender qué quería hacer”, señaló Valentina.

Una reforma familiar que marcó su carrera

Entre las primeras experiencias como profesional independiente, Domé destacó la remodelación de la vivienda de sus padres, un proyecto que recuerda con especial cariño.

“Mis primeros clientes fueron mis padres. Aprendí muchísimo durante esa obra y agradezco la confianza que depositaron en mí”, contó con nostalgia.

La intervención surgió cuando los hijos ya se habían independizado y la casa necesitaba adaptarse a nuevas dinámicas familiares. Uno de los principales cambios fue trasladar la cocina hacia un sector con vista al jardín, un deseo que su madre tenía desde hacía años.

“Transformamos espacios que habían quedado sin uso y generamos ambientes más integrados, pensados para recibir a hijos y nietos”, explicó.

La experiencia le permitió comprender cuestiones que luego trasladó a su práctica profesional y que incluso inspiraron parte del contenido de su libro.

Arquitectura, redes sociales y divulgación

Además de dirigir su estudio, Domé mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte proyectos, experiencias y consejos vinculados a la arquitectura.

“Me gusta mostrar la realidad de la profesión. No solamente las imágenes finales de una obra terminada, sino también los procesos, los problemas y las decisiones que hay detrás”, explicó.

Según relató, esa manera de comunicar le permitió acercarse a muchas personas interesadas en el diseño y la construcción. También reconoció que algunos colegas cuestionan la cantidad de información que comparte.

“Hay quienes me preguntan por qué explico tanto o por qué doy consejos. Yo creo que el conocimiento no se guarda. Compartir experiencias no te quita trabajo; al contrario, genera confianza”, sostuvo.

Actualmente, esa filosofía también se refleja en "Reforma tu casa, transforma tu vida", el libro que publicó recientemente y que reúne herramientas, experiencias y aprendizajes para quienes desean encarar una obra o dar sus primeros pasos dentro de la profesión.

Paraná y una calidad de vida que valora cada día

Durante la entrevista, Domé también destacó las ventajas que encontró al volver a radicarse en Paraná después de vivir durante años en grandes ciudades.

“Estoy convencida de la decisión que tomé. Veo a muchas personas que siguen viviendo en ciudades enormes y no tienen la calidad de vida que nosotros disfrutamos acá”, afirmó con seguridad.

La cercanía con el río, la posibilidad de realizar actividades deportivas y el tiempo compartido en familia aparecen entre los aspectos que más valora de la ciudad.

Con más de veinte años de experiencia profesional, una fuerte presencia en redes sociales y nuevos proyectos vinculados a la divulgación, Valentina Domé continúa apostando por una arquitectura cercana a las personas, entendiendo que cada obra implica mucho más que modificar espacios: significa acompañar transformaciones en la vida cotidiana de quienes los habitan.