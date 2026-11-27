La tormenta obligó a aplazar el desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York, Estados Unidos.

EEUU: tormentas de Acción de Gracias dejan a más de 800.000 personas sin luz

Más de 810.000 clientes en todo Estados Unidos se encuentran actualmente sin electricidad, debido a que dos tormentas están provocando fuertes vientos y condiciones climáticas adversas en el país, a la vez que se han cancelado más de 400 vuelos y más de 1800 registraron retrasos.

Dos sistemas de tormentas están azotando ambas costas en Estados Unidos, empañando las celebraciones de Acción de Gracias y los viajes durante las fiestas. El mal tiempo ya provocó el inusual aplazamiento del desfile anual de Acción de Gracias de "Macy's" en la ciudad de Nueva York , que se trasladó al sábado, reportó la cadena NBC News.

Hoy ya se han cancelado más de 400 vuelos con origen, destino o dentro de Estados Unidos, y más de 1.800 han sufrido retrasos en uno de los días de mayor afluencia de viajeros del año.

Aeropuertos

Según la FAA, el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington, Virginia, ha suspendido sus operaciones debido a tormentas eléctricas. Hasta el momento, se ha cancelado aproximadamente el 10% de los vuelos programados, indicó la cadena CNN.

Según FlightAware, el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington ha sufrido la cancelación de aproximadamente una cuarta parte de sus vuelos y el retraso del 20 %. Southwest Airlines, que tiene una importante presencia en BWI, es la aerolínea con mayor número de cancelaciones hoy, según FlightAware.

Los aeropuertos internacionales LaGuardia y John F. Kennedy de Nueva York han cancelado alrededor del 8% de sus vuelos.

De los vuelos que debían despegar hoy del Aeropuerto Internacional Logan de Boston , en Massachusetts, 24 han sido cancelados y 17 han sufrido retrasos.

Una fuerte tormenta que azota la costa este está provocando hoy intensas lluvias, fuertes vientos e importantes inundaciones costeras en el sureste y a lo largo de la costa este.

Situación en cada estado

Los efectos de la tormenta se extenderán hacia el oeste, hasta el valle medio del Misisipi, y se esperan nevadas hasta mañana por la mañana. Ya se registran nevadas importantes en algunas zonas de Illinois y Misuri.

Mientras tanto, las mareas vivas continuaron aumentando en la costa oeste, y se emitieron alertas de inundación costera desde el sur de California hasta el área de San Francisco y las costas de Oregón y Washington.

A las 15:30 (hora del este) del jueves, se están registrando cortes de energía que afectaban a más de 810.000 clientes, según PowerOutage.us .

Virginia registró más de 181.000 clientes sin electricidad, mientras que Maryland tuvo más de 172.000 y Pensilvania más de 136.000. Missouri, donde una fuerte nevada cubrió el área de St. Louis, tuvo más de 121.000.

En Nueva Jersey , más de 85.000 clientes se vieron afectados por los cortes de suministro eléctrico; al menos 18.000 no tienen electricidad en Carolina del Norte; en Delaware , al menos 16.000 clientes se encuentran actualmente sin luz y otros 13.000 clientes se encontraban en esas mismas condiciones en Illinois.