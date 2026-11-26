El abogado de la familia de Martínez pedirá examinar las autopsias y las pericias balísticas y resguardar los registros digitales sobre ambas muertes.

Muertes en barrio Belgrano: el abogado de la familia de Martínez pedirá revisar las autopsias.

El abogado penalista Ignacio Barrios asumió la representación de los padres de Johan Martínez, quien fue encontrado sin vida junto a Fedra Pratti, agente de la Policía de Entre Ríos, el viernes 20 de noviembre en una vivienda del barrio Belgrano, en Paraná.

Según informó el segundo jefe de la División Homicidios, Jerónimo Santamaría, la investigación quedó a cargo del fiscal Laureano Dato, de la Unidad de Delitos Complejos.

Los pedidos de la familia de Martínez

Barrios adelantó que solicitará acceso al legajo fiscal, la revisión de las autopsias y de las pericias balísticas y el resguardo de los registros digitales que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Desde las primeras horas trascendió la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio. A través de su abogado, la familia de Martínez planteó que deben esclarecerse las circunstancias de ambas muertes antes de atribuir responsabilidades.

Qué indicó el informe preliminar

Santamaría explicó que, según un informe preliminar de autopsia, Pratti murió antes que Martínez. La secuencia temporal es uno de los datos de la investigación. Aún resta determinar quién efectuó los disparos y en qué circunstancias.

“La hipótesis de femicidio que trascendió públicamente debe ser tratada como tal. La calificación jurídica requiere reconstruir lo ocurrido y valorar la prueba en su conjunto. Los padres de Johan quieren saber qué pasó con su hijo y voy a solicitar las medidas necesarias para esclarecerlo, con respeto por ambas familias”, señaló Barrios.