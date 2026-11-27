"No hay barrios de Paraná que se encuentren afectados por una situación generalizada de falta de agua", indicaron desde el municipio.

Agua en Paraná: cómo se prepara la ciudad para afrontar la demanda durante el verano

Agua en Paraná: cómo se prepara la ciudad para afrontar la demanda durante el verano

Agua en Paraná: cómo se prepara la ciudad para afrontar la demanda durante el verano

Agua en Paraná: cómo se prepara la ciudad para afrontar la demanda durante el verano. "Cuidar las cañerías y reducir los cortes"

La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Paraná , Mayra Collante, explicó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) cómo se reorganizó el sistema de distribución, cuáles son los sectores que todavía presentan dificultades y qué trabajos se llevan adelante para mejorar el suministro de agua potable durante los meses de mayor consumo.

De cara a la llegada del verano y las altas temperaturas, la Municipalidad de Paraná trabaja en la estabilización del sistema de distribución de agua potable para afrontar el incremento de la demanda. En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), la secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, repasó las obras ejecutadas, los cambios implementados en la organización del servicio y los sectores de la ciudad donde todavía se registran dificultades.

Obras

La funcionaria explicó que durante los dos primeros años de gestión se realizaron obras importantes para ampliar la capacidad del sistema y mejorar su funcionamiento. El objetivo fue garantizar que cada zona de la ciudad pudiera recibir el suministro necesario, incluso en un contexto marcado por un elevado porcentaje de pérdidas de agua.

En ese sentido, señaló que las intervenciones permitieron incrementar la capacidad de distribución y, al mismo tiempo, mejorar la resistencia de los conductos, evitando que deban soportar niveles excesivos de volumen y presión. La incorporación de líneas paralelas también permitió redistribuir las cargas y mejorar la respuesta de la red.

Sin embargo, Collante remarcó que las obras debieron complementarse con un cambio en la forma de administrar el sistema. Esto implicó revisar cómo se distribuye el agua hacia el este y el oeste de Paraná, buscando un funcionamiento más eficiente, sin consumir energía innecesariamente y evitando tanto los excesos como los déficits de suministro.

El desafío de recuperar las pérdidas

Uno de los datos centrales que mencionó la funcionaria tiene que ver con el porcentaje de agua no contabilizada (ANC), un indicador que permite dimensionar las pérdidas que se producen en el sistema.

Según explicó, un informe elaborado meses atrás determinó que Paraná registraba un nivel de agua no contabilizada del 62%. Collante sostuvo que, si bien el número generó preocupación, también debe analizarse en relación con los valores que presentan otras ciudades: en las más avanzadas del mundo, los porcentajes se ubican entre el 20% y el 40%, mientras que en muchas ciudades latinoamericanas rondan entre el 50% y el 60%.

Para la secretaria, contar con ese diagnóstico también implica modificar las prioridades de trabajo. En ese marco, indicó que la estrategia municipal dejó de centrarse en producir cada vez más agua y comenzó a poner el foco en recuperar las pérdidas existentes.

Entre las intervenciones mencionó la búsqueda de fugas que no siempre son visibles para los vecinos, como las que se producen en conductos pluviales o aquellas que afloran en los arroyos.

Como ejemplo del trabajo realizado, Collante detalló que la planta potabilizadora había sido diseñada para producir 6.400 metros cúbicos de agua, pero llegó a potabilizar unos 8.500 metros cúbicos. Luego de un año de tareas de recuperación y estabilización del sistema, actualmente trabaja con un volumen cercano a los 7.900 metros cúbicos, con un funcionamiento estable y próximo al límite operativo.

La reducción representa una recuperación cercana al 10% del volumen que se necesitaba producir, un ahorro significativo en términos de disponibilidad de agua.

Los barrios donde todavía hay dificultades

Collante aseguró que actualmente no hay barrios de Paraná que se encuentren afectados por una situación generalizada de falta de agua. No obstante, reconoció que existen sectores donde se administra la presión debido a las características de la red, la presencia de pérdidas o las dificultades propias de la distribución.

Entre los puntos que requieren mayor atención mencionó algunos barrios del oeste de la ciudad, donde el suministro depende principalmente de la distribución por gravedad. En esos sectores, la recuperación del servicio después de un corte puede demandar varias horas.

También señaló el caso de Mosconi III, ubicado en una zona alta, donde las condiciones de la red representan una dificultad adicional.

En barrio Mercantil, en tanto, se trabaja junto al área de Obras Públicas en un proyecto para reacondicionar el tanque elevado, que actualmente no se encuentra en funcionamiento.

Otro sector mencionado fue Parque del Lago, en el sureste de Paraná. Allí, la extensión territorial obliga a administrar cuidadosamente las presiones para evitar que algunas zonas reciban demasiada presión y se comprometa el estado de las cañerías.

Por otra parte, la funcionaria destacó que uno de los objetivos prioritarios de cara al verano es mejorar el suministro en barrio 188 Viviendas. Allí, algunos sectores todavía dependen exclusivamente del agua de pozo. La intención es erradicar esa modalidad y lograr que todo el barrio quede abastecido por el sistema de distribución general, con la presión adecuada.

Continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable en Paraná. Municipalidad de Paraná

Cuidar las cañerías y reducir los cortes

Otro de los cambios implementados durante este año fue la puesta en marcha, entre mayo y junio, de un protocolo de preservación de las cañerías.

Según detalló Collante, contempla tres medidas principales: el control de las presiones de envío desde cada centro distribuidor hacia la red de distribución, la reducción de los cortes generales de bombeo para realizar reparaciones y la regulación puntual de la presión en sectores específicos mediante válvulas reguladoras.

La funcionaria explicó que este esquema busca evitar afectaciones innecesarias a grandes sectores de la ciudad. En lugar de interrumpir el suministro desde un centro distribuidor, las reparaciones se realizan mediante cortes seccionales, a través de válvulas que permiten limitar el impacto a determinadas zonas.

Estas intervenciones pueden generar molestias temporales para los vecinos, especialmente en lugares donde es necesario regular la presión y reparar numerosas pérdidas, incluso aquellas de menor dimensión, como las que se producen en calzadas y conexiones domiciliarias.

Menos reclamos por falta de agua

Finalmente, Collante destacó una mejora en los indicadores operativos del servicio. Según precisó, hace un año la Municipalidad recibía una cantidad mucho mayor de reclamos diarios por falta de agua o baja presión.

Actualmente, esos casos se redujeron a alrededor de tres reclamos diarios por faltantes o bajas presiones.

Además, explicó que muchos de los inconvenientes actuales ya no están relacionados con problemas generales de la red, sino con conexiones domiciliarias puntuales que necesitan ser renovadas, actualizadas o reparadas.

De cara al verano, el desafío será sostener la estabilidad alcanzada, continuar recuperando pérdidas y mejorar la distribución en los sectores que todavía presentan dificultades, en un período en el que el aumento de las temperaturas suele elevar considerablemente el consumo de agua.