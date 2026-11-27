El cantante Carlos Perigo será parte de la última presentación del año de la banda paranaense, dedicada al homenaje a Rata Blanca

El hard rock y el heavy metal argentino tendrán una noche especial en Paraná con la llegada de Carlos Perigo, exvocalista de Rata Blanca, quien compartirá escenario con Abeja Reina en la última fecha del año de la agrupación local. El encuentro será el lunes 7 de diciembre, a las 22, en Limbo Pub, ubicado en Liniers 376.

La propuesta invita a recorrer algunas de las canciones que marcaron la historia del rock nacional. Perigo se sumará a Abeja Reina para interpretar clásicos de Rata Blanca, en un espectáculo que reunirá a músicos de distintas generaciones alrededor de un repertorio que sigue vigente entre los seguidores del género.

Carlos Perigo es un cantante de heavy metal argentino que formó parte de distintas bandas, entre ellas Horcas, Heinkel y Rata Blanca. Durante su paso por esta última agrupación participó junto a Walter Giardino en la composición de «Un camino nuevo», canción que posteriormente fue renombrada «Días duros» e incluida en el emblemático álbum Magos, espadas y rosas. Actualmente lidera su proyecto Máquina Mágica, con el que realiza presentaciones en Argentina y otros países de Latinoamérica.

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Por su parte, Abeja Reina es una banda de Paraná que desde 2019 rinde homenaje a Rata Blanca. Integrada por Leandro Páez en voz, Nicanor Villanueva en guitarra y coros, Mariano Mansilla en bajo, Walter Ramos en batería y Nelson Gusmán en teclados, propone un recorrido por diferentes etapas de la agrupación argentina, con canciones de discos como Magos, espadas y rosas y El reino olvidado, además de otros clásicos.

La noche también contará con la participación de Discípulos de Onán, banda oriunda de Federal que llegará por primera vez a Paraná. La formación invitada ofrecerá un repertorio con canciones del rock nacional e internacional y aportará su propuesta a una velada que tendrá al rock como protagonista.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos y se pueden adquirir mediante transferencia al alias rock.monets. Una vez realizada, se debe enviar el comprobante por mensaje privado a Abeja Reina o al teléfono 343 5435181. El ingreso será por lista en puerta, con nombre, apellido y los últimos tres números del DNI.