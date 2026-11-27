Gastronomía regional, arte, turismo y viajes a medida forman parte de los cruceros fluviales que unirán Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.

Carlos "Chino" Monti es uno de los impulsores de esta propuesta

Durante años fue un sueño. Hoy, ese proyecto comienza a navegar sobre el Paraná con nombre propio: Renacido. La embarcación, que permanecía en el Club Náutico Paraná y corría riesgo de hundirse, fue recuperada para dar forma a una nueva propuesta de turismo fluvial que conectará ciudades y ofrecerá una manera diferente de descubrir la región.

La iniciativa es impulsada por Carlos “Chino” Monti , director de una reconocida empresa de turismo de Paraná, junto a Andrés Bourdín , y fue presnetada este año en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires, sumando atractivos a la región.

La idea de realizar cruceros que unieran localidades a través del río venía de mucho tiempo atrás, cuando la empresa comenzó hace años a desarrollar paseos náuticos y sumó experiencias como los safaris fotográficos al islote Curupí.

Monti contó a UNO había realizado cruceros en otros ríos y, al regresar, siempre se hacía la misma pregunta: “¿Por qué no acá? Que tenemos tremendo río y tremenda posibilidad de hacer con ciudades grandes como Santa Fe, Rosario, Buenos Aires”.

La inversión que requería el proyecto había postergado aquella inquietud, hasta que el encuentro con Burdín permitió concretarla. “No hay nada más lindo que cumplir los sueños”, expresó con entusiasmo.

La presentación de Renacido se hizo en la Feria Internacional del Turismo (FIT) 2026 en Buenos Aires

Según precisó, la recuperación de Renacido demandó un trabajo profundo. La embarcación tenía filtraciones y necesitaba una intervención integral para volver a recibir pasajeros. “Era un barco que, sin exagerar, en la jerga náutica se hacía agua”, recordó Monti. El acondicionamiento incluyó el recambio de las maderas del fondo, la recuperación de los pisos y tareas de pintura, además de la puesta a punto de distintos espacios.

El trabajo fue dirigido por Bourdín y contó con carpinteros de Buenos Aires, pertenecientes a un astillero de San Fernando. A la restauración se suma una propuesta artística, con obras que se incorporarán a las paredes del barco, en un proyecto que cuenta con la colaboración de Jorgelina Parkinson y la arquitecta Flavia Meglio.

La intención es que la experiencia a bordo tenga una impronta propia, ligada al paisaje y a la identidad del litoral.

Viajes entre ciudades

Renacido ofrecerá mensualmente cruceros fluviales boutique entre Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Los pasajeros podrán realizar el recorrido completo o embarcar y desembarcar en distintas ciudades, según el itinerario elegido.

La propuesta contempla camarotes individuales y dobles, así como viajes para familias, grupos de amigos o personas que quieran navegar solas. Por su capacidad reducida, de hasta 12 pasajeros, también permitirá organizar travesías con recorridos diseñados a medida.

Entre las opciones previstas se encuentra una navegación hasta Puerto Alvear. Además, el 30 de octubre del año próximo está programada una de las experiencias más extensas: un viaje a las Cataratas del Iguazú, de 16 días y 15 noches. “Hay mucha gente que tiene como esa meta, como aquellos que andan en moto y quieren unir Buenos Aires con Alaska. Es un gran viaje que será inolvidable”, explicó Monti.

La programación de los cruceros regulares ya está organizada para todo el 2027, con fechas, destinos, duración y valores establecidos.

Dormir sobre el río

La propuesta también tendrá una modalidad pensada para quienes buscan una escapada más breve. Durante los fines de semana largos, el barco podrá convertirse en un hotel sobre el río, bajo el nombre de “Hotel de Río”.

La experiencia permitirá pasar una o dos noches a bordo, con desayuno, almuerzo y cena, frente a Paraná o en el arroyo Las Conchas.

La gastronomía será otro de los componentes distintivos. Se ofrecerán platos regionales, como empanadas de pescado, y bebidas elaboradas con productos de la zona. Entre ellas estará “Don Paraná”, un trago diseñado junto a Matías Visconti, de Cantinero Entrerriano.

“Nos metimos de lleno con el turismo con identidad propia. Esto es bien del litoral, es bien nuestro, de toda la gente que vive en ciudades a la orilla del Paraná”, destacó Monti.

Carlos "Chino" Monti es uno de los impulsores de esta propuesta

Atractivo turístico

La iniciativa se suma a las excursiones que Costanera 241 ya desarrollas en Paraná, como los paseos al atardecer, las salidas durante la luna llena, las catas de vinos entrerrianos y las visitas al islote Curupí.

Para Monti, el crecimiento de estas propuestas responde a una transformación en la manera de viajar. “La gente viaja para hacer lo que le gusta”, sostuvo, al señalar que cada vez más turistas eligen experiencias vinculadas con sus intereses.

En ese sentido, Renacido busca ampliar la oferta turística de Paraná y fortalecer la conexión entre las ciudades que comparten el río. En un contexto de crecidas y de desafíos para la temporada de verano, el proyecto también pone el foco en la diversidad de actividades que pueden ofrecer los destinos, más allá de las playas.

La información sobre los cruceros, las fechas y las modalidades de viaje está disponible en las páginas www.costanera241.tur.ar y www.paranaturio.com.ar, y en las redes sociales de ambas empresas.

Compartir experiencias

La innovación, la experiencia compartida y el trabajo en red son claves en un contexto como el actual, en el que el turismo afronta una serie de desafíos.

En este marco, Monti destacó la realización ayer de dos encuentros en Paraná para fortalecer el sector. Uno estuvo organizado por el Paraná Bureau junto a Mercado Inteligente y abordó el trabajo en red, la innovación y las herramientas digitales.

El otro reunió a agentes de viajes de Entre Ríos y Santa Fe para compartir información sobre la situación de los destinos y los servicios turísticos frente a las crecientes de los ríos en la región.