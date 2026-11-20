A una década de la UVT VINCTEC-UNER y del Convenio Marco de las Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia, se fortaleció la vinculación con el sector socio-productivo y las capacidades científicas en el territorio

A una década de la UVT VINCTEC-UNER y del Convenio Marco de las Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia, se fortaleció la vinculación con el sector socio-productivo y las capacidades científicas en el territorio

A una década de la UVT VINCTEC-UNER y del Convenio Marco de las Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia, se fortaleció la vinculación con el sector socio-productivo y las capacidades científicas en el territorio

A una década de la UVT VINCTEC-UNER y del Convenio Marco de las Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia, se fortaleció la vinculación con el sector socio-productivo y las capacidades científicas en el territorio

En el marco de la Semana de la Ciencia del CIN y al celebrarse una década de la UVT VINCTEC-UNER y del Convenio Marco de las Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia, distintas propuestas en Entre Ríos apuntaron a fortalecer la vinculación con el sector socio-productivo y resguardar las capacidades científicas en el territorio.

"La ciencia argentina está demostrando su calidad, su resiliencia, su organización y sistematicidad para poder justamente resistir estos embates, seguir en pie, seguir generando proyectos y seguir pensando en la ciencia como un derecho y como un bien colectivo de toda la sociedad". Con esa definición, Sandra Fernández —investigadora principal del CONICET y exdirectora del CCT Rosario— marcó el pulso de la jornada conmemorativa por el décimo aniversario del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el CONICET.

El encuentro, organizado por el Instituto de Estudios Sociales (INES) en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER en Paraná, reunió a investigadores, becarios y autoridades, entre quienes se encontraban la vicerrectora de la UNER, Carla Mántaras; el rector mandato cumplido y uno de los impulsores históricos de la política científica provincial, Jorge Gerard; y la vinculadora tecnológica Ana Lafitte.

A diez años de la firma de aquel Convenio Marco de Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia (UEDD) —aprobado en 2016 mediante las resoluciones CS Nº 099/16 y RD Nº 4185/16—, el sistema científico-tecnológico entrerriano atraviesa un momento de balance institucional frente a un complejo escenario presupuestario nacional. Lo que comenzó en 2012 con la creación transitoria del Centro de Investigaciones y Transferencia de Entre Ríos (CITER) permitió consolidar en la provincia y en la universidad, tres institutos permanentes de doble dependencia (INES, ICTAER e IBB) transformando el ecosistema de investigación regional.

Vinculación en clave de ciencias sociales

Durante la actividad , Mara Petitti, directora del INES CONCIET UNER (Instituto de Estudios Sociales), realizó un balance de la década transcurrida y puso el foco en el aporte de su disciplina: "Haciendo un balance sobre el cumplimiento de los objetivos de ese convenio, uno de los puntos que nos interesó enfatizar fue lo que tiene que ver con la vinculación tecnológica y específicamente en ciencias sociales. Realmente el resultado ha sido muy promisorio y ahora nos queda seguir construyendo sobre esta importante articulación con la base de todo lo que ya se ha realizado hasta el momento".

En su disertación, Fernández también remarcó el anclaje territorial de la transferencia de conocimiento: "La vinculación tecnológica no es un espacio que se circunscribe exclusivamente a una institución, sino que está planteada como un recurso que cruza a todos los organismos. La ciencia también hay que considerarla en territorio; no es un abstracto, sino que se despliega en el día a día y en los lugares donde los distintos actores involucrados desarrollan sus actividades".

Por su parte, Rubén Spies, director del Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Santa Fe —jurisdicción de la que dependen los institutos entrerrianos—, destacó la relevancia del encuentro y el rol transversal del INES: "Tuvimos una conferencista destacadísima como lo es Sandra Fernández, destacando como siempre la importancia que tienen las ciencias sociales a nivel transversal en nuestra sociedad, en particular tan vapuleadas con esta última gestión de gobierno".

La ciencia en territorio y las ciencias sociales como bien colectivo

Durante su disertación en el INES, la investigadora, Sandra Fernández, dejó definiciones centrales sobre la coyuntura científica y el rol de la transferencia, que caben destacar, en el marco de desfinanciamiento que sufre el sistema científico tecnológico nacional y el empeño resiliente de las universidades en sostener la producción de conocimiento, la formación de investigadores/as y el sostén de la labor científica como pilares de la sociedad:

Resiliencia frente a la crisis: "La ciencia argentina está demostrando su calidad, su resiliencia, su organización y sistematicidad para poder justamente resistir estos embates, seguir en pie, seguir generando proyectos y seguir pensando en la ciencia como un derecho y como un bien colectivo de toda la sociedad".

El anclaje territorial: "La ciencia también hay que considerarla en territorio; no es un abstracto, sino que se despliega en el día a día y en los lugares donde los distintos actores involucrados desarrollan sus actividades".

Vinculación transversal: "La vinculación tecnológica no es un espacio que se circunscribe exclusivamente a una institución, sino que está planteada como un recurso que cruza a todos los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología".

Intervención en lo social: "No solamente se está respondiendo a una demanda, sino que se están generando acciones e intervenciones sobre esos espacios sociales y territoriales".

El crecimiento del INES: Destacó la consolidación del instituto entrerriano en su calidad de unidad de doble dependencia como una muestra "del dinamismo tanto de la Universidad Nacional de Entre Ríos como del CONICET en el territorio".

Optimizar herramientas para sostener las capacidades en el territorio

Esta agenda se complementó con el Taller de Vinculación Tecnológica, realizado el viernes 13 de noviembre en la sede del INES bajo modalidad híbrida, en el marco de los diez años de trayectoria de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT VINCTEC-UNER), dependiente de la Dirección General de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER.

La jornada generó un espacio de trabajo colaborativo entre VINCTEC-UNER y las Unidades Ejecutoras, así como las Secretarías y áreas de investigación y vinculación que integran cada una de las Facultades, para revisar experiencias vinculadas con la formulación, presupuestación y gestión de Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN), convenios y otras modalidades de transferencia. Asimismo, se profundizó en el manejo del Sistema de Vinculación Tecnológica (SVT-CONICET) y en los aspectos normativos y procedimentales de la UNER para la validación y administración de las Actividades de Vinculación Tecnológica (AVT).

Al respecto, Norma Cordiviola, directora de Vinculación Tecnológica de la UNER y responsable de VINCTEC, detalló el alcance operativo de la unidad y la importancia de unificar criterios internos: "Este taller nos permitió revisar nuestros procesos administrativos, de formulación de proyectos y de STAN, que son aquellos convenios que nos permiten articular la prestación de servicios tecnológicos donde interactúan siempre los institutos de doble dependencia".

Para la funcionaria, el fortalecimiento de estos mecanismos resulta indispensable ante la coyuntura actual de restricción de fondos: "Más allá de las cuestiones técnicas que tienen que ver con procesos de costeo, es importante remarcar la posibilidad de revisar la manera de recuperar la inversión que la universidad ha hecho en tecnología en estos últimos años. En esta situación de desfinanciamiento que tanto CONICET como la universidad están viviendo, tenemos que buscar las mejores alternativas para conservar las capacidades que hemos adquirido y el equipamiento de muy alta tecnología".

Cordiviola subrayó además el impacto directo de la vinculación en la retención de recursos humanos altamente calificados en la provincia: "Creemos que es nuestro deber poner todas las herramientas que VINCTEC tiene disponibles para contener a los investigadores, darles la posibilidad de quedarse en el territorio de Entre Ríos —que tanto nos costó arraigar— y sostener las becas doctorales y posdoctorales trabajando en equipo".

Asimismo, destacó la amplitud de los vínculos que hoy gestiona la UVT a nivel local, nacional e internacional: "Cuando hablamos de convenios estamos hablando de la relación de la universidad en el marco del territorio con empresas de Entre Ríos, a nivel nacional y también convenios internacionales con universidades como la Udelar de Uruguay o la Universidad Nacional de Chile. Los STAN nos permiten dar asistencia no solamente a empresas, sino también al ecosistema gubernamental, a pymes, cooperativas y ONG en temas vinculados al ambiente o desarrollos tecnológicos".

En esa línea, concluyó señalando el rol articulador entre la gestión académica y las demandas del medio: "La UVT lo que hace es darle el andamiaje técnico de administración, formulación y rendición de estos convenios, siempre acompañando las políticas que los institutos fijan de llegada al territorio, articulando con nuestras maestrías y formaciones de posgrado, y con las facultades en las que se encuentran insertos".