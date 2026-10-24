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Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades

Tiempo en Entre Ríos tendrá lluvias aisladas el domingo y mejorará el lunes. El SMN prevé mañanas frescas en Paraná y ciudades de la costa del Uruguay

24 de octubre 2026 · 22:52hs
Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades.

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades.

Entre Ríos tendrá un domingo 25 de octubre con nubosidad, ambiente fresco y posibilidades de precipitaciones aisladas, mientras que el lunes 26 se perfila con condiciones más estables. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), reproducido por medios regionales, anticipa una disminución de la inestabilidad y mañanas de bajas temperaturas al comenzar la semana.

Domingo: nubes, lluvias aisladas y viento

En Paraná y sectores del centro y norte provincial persistirá la posibilidad de precipitaciones, principalmente entre la madrugada y la tarde. El reporte actualizado el sábado también anticipó ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante las primeras horas del domingo en la capital entrerriana y Concordia. Las temperaturas se ubicarían entre los 13 y los 20 grados en buena parte de esa región.

Para Concordia, el detalle del SMN difundido por El Concordiense indicó probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40% durante la madrugada, la mañana y la tarde. La mínima prevista es de 13 grados y la máxima, de 20. Hacia la noche se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado.

En el sur entrerriano, donde se encuentra Gualeguaychú, el pronóstico agropecuario contempla abundante nubosidad y baja probabilidad de chaparrones. Los rangos regionales son de 11 a 13 grados de mínima y de 17 a 19 de máxima. Estas cifras corresponden a una zona amplia y no a una medición puntual por localidad.

Lunes: mejora y una mañana más fresca

Para el lunes, el informe agropecuario prevé cielo parcial o mayormente nublado en el oeste provincial, región de Paraná, con mínimas de 9 a 11 grados y máximas de 21 a 23.

En el noreste, referencia regional para Concordia, se esperan mínimas de 10 a 12 grados y máximas de 20 a 23. Para el sudeste, que comprende el entorno de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, los valores previstos oscilan entre 8 y 10 grados de mínima y entre 20 y 22 de máxima. Predominarán vientos leves del sudeste, rotando al este.

Una transición hacia condiciones más estables

El cambio principal entre ambas jornadas será la disminución de las precipitaciones. El domingo todavía conservará rasgos de inestabilidad, mientras que el lunes ofrecerá una mejora acompañada por temperaturas más bajas al amanecer.

Entre Ríos Lluvia Tiempo
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